حق شناس: پسماند یکی از اولویت های مصوبات دولت در سفر به استان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح امروز پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک با مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی که با محوریت بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر رئیس‌جمهور به استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر دولت به گیلان، سفری تاریخی و نقطه عطفی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف از این نشست، دستیابی به جمع‌بندی مشترک درباره مهم‌ترین مطالبات استان در سفر هیئت دولت بود، افزود: خوشبختانه در این جلسه با همراهی نمایندگان مردم گیلان به جمع‌بندی خوبی رسیدیم؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر اولویت‌های هر حوزه انتخابیه، چند مطالبه مهم و فراگیر استان نیز برای طرح در جلسه هیئت دولت تعیین شد.

استاندار گیلان با اشاره به مهم‌ترین محورهای این مطالبات تصریح کرد: مسائل مربوط به آب، برق، فاضلاب، پسماند، راه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین اولویت‌های استان است که در سفر رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد.

حق‌شناس با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی گیلان در حوزه حمل‌ونقل گفت: گیلان از معدود استان‌هایی است که به‌صورت همزمان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی برخوردار است و باید از این مزیت‌ها برای توسعه اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌های استان حداکثر بهره را برد.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی پروژه‌های سفر دولت بیان کرد: این نشست، نخستین جلسه مشترک با نمایندگان استان بود، اما دستگاه‌های اجرایی نزدیک به دو ماه است که روی پروژه‌های پیشنهادی سفر دولت کار کارشناسی انجام می‌دهند.

استاندار گیلان از برگزاری نشست دیگری در تهران خبر داد و گفت: هفته آینده جلسه‌ای با برخی اعضای دولت برگزار خواهد شد تا پس از نهایی شدن جمع‌بندی‌ها، پروژه‌ها و مطالبات استان برای سفر رئیس‌جمهور آماده شود.

حق‌شناس درباره میزان اعتبارات مورد نیاز گیلان نیز اظهار کرد: اگر بخواهیم تمامی نیازهای استان را برآورد کنیم، به چند صد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما با توجه به محدودیت منابع، ناگزیر باید اولویت‌ها را مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه همدلی خوبی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: با همفکری نمایندگان مردم گیلان، تلاش خواهیم کرد چهار تا پنج پروژه کلان و اثرگذار در سطح استان در اولویت قرار گیرد و در کنار آن، برای هر حوزه انتخابیه نیز دو تا سه پروژه مهم تعریف و در سفر رئیس‌جمهور پیگیری شود.