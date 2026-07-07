به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تحولات مربوط به اجلاس ناتو در ترکیه را زیر نظر خواهیم داشت؛ این رویداد توجه زیادی را به خود جلب کرده است، از جمله در روسیه. در روند آماده‌ سازی‌ ها برای اجلاس ناتو، اظهارات زیادی در مورد روسیه شنیدیم که غالبا ماهیت تقابلی داشتند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه سپس اضافه کرد: روسیه همچنان آماده حل و فصل مسالمت‌ آمیز بحران اوکراین است. راه حل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه اوکراین همچنان برای روسیه ارجحیت دارد. در شرایط عدم آمادگی کی‌یف برای حل و فصل مسالمت‌ آمیز مناقشه، عملیات ویژه تا زمان دستیابی کامل به اهداف روسیه ادامه خواهد یافت. حل و فصل مسالمت‌ آمیز درگیری اوکراین زمانی امکان‌ پذیر خواهد بود که کی‌یف آماده اتخاذ تصمیمات لازم باشد. درخواست‌ های مداوم اوکراین برای دریافت انواع جدید سلاح نمی‌ تواند مانع ادامه عملیات ویژه تا زمان دستیابی به اهداف روسیه شود. نیروهای مسلح روسیه همچنان به تلاش برای آزادسازی مناطق جدید ادامه می‌دهند. کار بر روی ایجاد منطقه حائل ادامه دارد.

دیمیتری پسکوف گفت: روسیه در مورد مسئله حل و فصل مسئله اوکراین با ایالات متحده در تماس است و امیدوار است که تلاش‌های واشنگتن موفقیت‌آمیز باشد. صادرات غیرانرژی روسیه در سال‌ های اخیر رشد قابل‌ توجهی را نشان داده است؛ این بخش، یکی از مهم‌ ترین‌ها در اقتصاد کشور است.

گفتنی است که امروز و فردا نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا برگزار می شود.