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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

رومانی یک کارمند سفارت روسیه را اخراج کرد

رومانی یک کارمند سفارت روسیه را اخراج کرد

وزارت خارجه رومانی اعلام کرد در پی حادثه پهپادی اخیر، یکی از کارکنان سفارت روسیه در بخارست باید ظرف ۵ روز خاک رومانی را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه رومانی اعلام کرد در پی حادثه پهپادی در این کشور، یکی از کارکنان سفارت روسیه در بخارست عنصر نامطلوب اعلام می شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه رومانی در این خصوص آمده است: این کارمند سفارت روسیه در بخارست باید ظرف ۵ روز خاک رومانی را ترک کند.

این در حالیست که رومانی دیروز یکشنبه ادعا کرده بود که در پی سرنگونی سومین پهپاد ظرف ۳ روز توسط ارتش این کشور (که عضو ناتو است)، سفیر روسیه را احضار می‌کند.

رادو میروتسا وزیر دفاع رومانی اعلام کرد که یک جنگنده اف-۱۶ این کشور، پهپادی را بر فراز دریای سیاه ۵ دقیقه پس از ورود آن به حریم هوایی رومانی سرنگون کرد.

اوآنا توی‌یو، وزیر امور خارجه رومانی نیز گفته بود که کشورش در پی این «نقض‌های مکرر» حریم هوایی، سفیر روسیه را احضار می‌کند.

کد مطلب 6900963

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