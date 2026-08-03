به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد بعد ازظهر دوشنبه در نشست صنعت آب و برق استان زنجان، با تشریح راهبردهای افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه سراسری برق در شرایط بحرانی و با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ و حوادث دی‌ماه، اظهار کرد: صنعت برق ایران با تکیه بر مدیریت هوشمند، توسعه ساختارهای غیرمتمرکز و ارتقای مراکز کنترل شبکه، مسیر گذار از الگوهای سنتی به مدل‌های پیشرفته و مقاوم در برابر بحران را دنبال می‌کند.

وی افزود: امروز حفظ پایداری شبکه برق صرفاً یک ضرورت فنی نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت ملی، استمرار خدمات زیربنایی و مدیریت شرایط اضطراری کشور ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ابعاد گسترده شبکه برق کشور تصریح کرد: شبکه برق ایران با بیش از یک میلیون کیلومتر خطوط انتقال و توزیع و حدود ۹۱۰ هزار پست انتقال و فوق‌توزیع، از بزرگ‌ترین شبکه‌های برق منطقه به شمار می‌رود و مدیریت چنین زیرساخت عظیمی با روش‌های کاملاً متمرکز امکان‌پذیر نیست.

اله‌داد ادامه داد: بر همین اساس، حرکت به سمت راهبری غیرمتمرکز، افزایش استقلال عملیاتی تأسیسات، پست‌ها و نیروگاه‌ها و همچنین توسعه مراکز کنترل منطقه‌ای، به یک الزام اجتناب‌ناپذیر برای افزایش تاب‌آوری شبکه تبدیل شده است.

وی با اشاره به عملکرد شبکه برق کشور در مواجهه با تهدیدات اخیر اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، شبکه برق کشور برای بیست‌وسومین سال متوالی پایداری خود را حفظ کرده است؛ آن هم در شرایطی که دشمن با حملات مستقیم، زیرساخت‌های انرژی کشور را هدف قرار داد.

مدیرعامل توانیر با تشریح ابعاد خسارت‌های واردشده به صنعت برق گفت: در جریان این حملات، بیش از دو هزار نقطه از شبکه برق کشور مورد اصابت قرار گرفت و حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های کشور که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بود، از بین رفت.

وی با بیان اینکه این حجم از خسارت می‌توانست شبکه سراسری برق را با چالش‌های جدی مواجه کند، افزود: با وجود این میزان تخریب، ساختار طراحی‌شده شبکه، توزیع مناسب مراکز تولید، متمرکز نبودن نیروگاه‌ها و بهره‌گیری از مدیریت هوشمند موجب شد شبکه برق کشور پایداری خود را حفظ کند و به محور پایداری سایر زیرساخت‌های کشور تبدیل شود.

اله‌داد با اشاره به نقش راهبردی مراکز دیسپاچینگ در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: در جریان حمله به تأسیسات پارس جنوبی، عملیات مدیریت بحران در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شد و با اجرای اقدامات فنی و هماهنگ، از بروز بحران گسترده در شبکه برق و گاز کشور جلوگیری شد.

وی افزود: تغییر سوخت نیروگاه‌ها از گاز به سوخت مایع، اعمال مدیریت هوشمند بار، هماهنگی سریع میان مراکز کنترل و اجرای تصمیمات فنی، از مهم‌ترین اقداماتی بود که مانع فروپاشی شبکه سراسری انرژی کشور شد.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اینکه مراکز دیسپاچینگ قلب تپنده مدیریت بحران در صنعت برق هستند، اظهار کرد: تجربه رخدادهای اخیر نشان داد که تقویت این مراکز ارتباط مستقیمی با حفظ یکپارچگی شبکه سراسری، استمرار تأمین برق و افزایش آمادگی صنعت برق در برابر تهدیدهای احتمالی آینده دارد.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق منطقه‌ای زنجان اشاره کرد و گفت: افتتاح مراکز جدید در این استان در چارچوب راهبرد کلان افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور انجام شده و نماد اجرای عملی سیاست مدیریت غیرمتمرکز در صنعت برق است.

اله‌داد افزود: راه‌اندازی این مراکز با هدف ارتقای دقت در پایش و کنترل شبکه، تسریع در مدیریت بحران، افزایش ضریب اطمینان شبکه و تقویت توان پاسخگویی صنعت برق در برابر تهدیدهای احتمالی آینده صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: آینده صنعت برق کشور بر پایه مدیریت هوشمند، توسعه مراکز کنترل منطقه‌ای، کاهش وابستگی به ساختارهای متمرکز و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی استوار است؛ راهبردی که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه سراسری و تأمین امنیت انرژی کشور در شرایط عادی و بحرانی خواهد داشت.