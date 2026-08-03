به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول صادق ظهر دوشنبه در مرز مهران اظهار داشت:این مراکز دارای امکانات کامل بیمارستانی شامل اتاق عمل فعال، درمانگاههای تخصصی و فوقتخصصی، بخشهای بستری، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه هستند.
معاون بهداری نیروی زمینی سپاه با اشاره به آمادگی شبانهروزی کادر درمان، تصریح کرد: بیمارستانهای مستقر با تأمین کامل دارویی و تجهیزاتی و با حضور پزشکان متخصص بهصورت ۲۴ ساعته به زائران اربعین خدمترسانی میکنند.
وی ادامه داد: برای ارجاع بیماران نیازمند جراحیهای سنگینتر نیز هماهنگی لازم با بیمارستانهای معین انجام شده تا روند درمان بدون وقفه پیگیری شود.
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