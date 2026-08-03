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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

بیمارستان‌های سیار مجهز سپاه در مهران، خسروی و باشماق مستقر است

بیمارستان‌های سیار مجهز سپاه در مهران، خسروی و باشماق مستقر است

ایلام - معاون بهداری نیروی زمینی سپاه گفت: بیمارستان‌های سیار مجهز سپاه در مهران، خسروی و باشماق مستقر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول صادق ظهر دوشنبه در مرز مهران اظهار داشت:این مراکز دارای امکانات کامل بیمارستانی شامل اتاق عمل فعال، درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، بخش‌های بستری، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه هستند.

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی کادر درمان، تصریح کرد: بیمارستان‌های مستقر با تأمین کامل دارویی و تجهیزاتی و با حضور پزشکان متخصص به‌صورت ۲۴ ساعته به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: برای ارجاع بیماران نیازمند جراحی‌های سنگین‌تر نیز هماهنگی لازم با بیمارستان‌های معین انجام شده تا روند درمان بدون وقفه پیگیری شود.

کد مطلب 6907664

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