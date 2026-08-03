به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حاج ابوحسین الحمیداوی دبیر کل کتائب حزب الله عراق در بیانیه ای اعلام کرد: یک سال کامل از زمانی که حوادث بزرگی بر امت ما گذشت، می گذرد. نیروهای شر و تاریکی جنگ‌های جنایتکارانه‌ای را علیه ملت‌های منطقه به راه انداختند، خون ریختند، بی‌گناهان را ترور کردند و ده‌ها هزار شهید و زخمی بر جای گذاشتند که ما آنها را از بهترین مجاهدین و نخبگان مؤمنان می‌دانیم. آنها امتداد مکتب فداکاری و از خودگذشتگی بودند.

در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: از بزرگترین غم‌هایی که در آن روزها دل آزادگان جهان را به درد آورد، شهادت رهبر مجاهدان، سید علی خامنه‌ای بود، پس از آنکه زندگی خود را وقف حمایت از اسلام، دفاع از مظلومان و دفاع از آرمان‌های ملت مسلمان کرده بود. خون پاک او پیمانی تازه شد که روح پایداری و مقاومت را در جان‌ها دمید و معانی عزت را در ملت زنده کرد. حضور ده‌ها میلیون نفر برای وداع با این رهبر بزرگ، صرفاً یک وداع نبود، بلکه تجدید پیمان و وفاداری به راه پیامبر و خاندانش (ص)، بیعت با راه درست، ادامه مبارزه در راه خدا و بازدارنده‌ای برای هر متجاوزی بود که آنها را وادار به پرداخت هزینه سنگینی برای تجاوز خود، به ویژه جنایتی که دشمن آمریکایی-سعودی علیه فرزندان ما مرتکب شد، می‌کند. این سابقه‌ای خطرناک است که گواهی دهنده تبعاتی است که می‌تواند دوران جدیدی را در منطقه رقم بزند.

الحمیداوی دبیر کل کتائب حزب الله عراق بیان کرد: این امر مستلزم پایبندی ما به سلاح مقاومت، تعهد تزلزل‌ناپذیر ما به آن و توسعه و تقویت آن است. همچنین ما را وادار می‌کند که متناسب با حجم چالش‌ها، برای بازدارندگی در برابر کسانی که در جنگ‌های این دوران به دنبال آسیب رساندن به ما هستند، گام برداریم.

وی ضمن تاکید بر جهاد نظامی و رسانه های برای مقابله با دشمنان و عوامل آنها با عزم و ارده راسخ و پایداری ، اعلام کرد: با نزدیک شدن به پایان مراسم اربعین، از بصیرت استثنایی زائران امام حسین (علیه السلام) و حضور گسترده آنها در این مراسم در سال جاری، عمیقاً قدردانی می‌کنیم. مسائل اصلی پیش روی جهان اسلام، و در رأس آنها آرمان فلسطین، عمیقاً مورد توجه آنها قرار گرفت. آنها خشم خود را علیه دشمنان امت اسلامی و بشریت - قدرت‌های صهیونیستی-آمریکایی و دست نشاندگان منطقه‌ای آنها - ابراز کردند. اقدامات آنها میراث شهدا را غنی‌تر و جاودانه‌تر کرده است. ما از انبوه زائران قدردانی می‌کنیم.

دبیر کل کتائب حزب الله بیان کرد: در پایان، از تولیت و مدیریت عتبات مقدس به خاطر تلاش‌های فوق‌العاده‌شان، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم. همچنین از مسئولان استان کربلا به خاطر اقدامات ستودنی‌شان تشکر می‌کنیم. علاوه بر این، ما با افتخار از تلاش‌های مجاهدین، هوشیاری نیروهای امنیتی و قهرمانان نیروهای حشد شعبی که همچون سپری تسخیرناپذیر، امنیت زائران را تضمین کرده و به زائران امام حسین (علیه السلام) خدمت کردند، قدردانی می‌کنیم.