به گزارش خبرنگار مهر ، داوود رئیسی شامگاه دوشنبه در نشست هیئت مدیره جدید خانه معدن خراسان جنوبی با نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: این تشکل با هدف دفاع از حقوق معدنکاران، ارائه راهکارهای کارشناسی و تبدیل شدن به مرجع تخصصی حوزه معدن استان فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش میکند با همافزایی میان بخش خصوصی، دولت و مجلس، بخشی از چالشهای این حوزه را برطرف کند.
وی اظهار کرد: حضور مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان حوزه معدن در این نشست، مسئولیت اعضای خانه معدن را دوچندان کرده است و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی اعتماد جامعه معدنی استان باشیم.
وی با بیان اینکه معدنکاران بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال خراسان جنوبی را تشکیل میدهند، افزود: یکی از مهمترین اهداف خانه معدن، احقاق حقوق فعالان این بخش و ایجاد نگاه کارشناسی نسبت به مسائل و نیازهای معدنکاران است تا تعامل میان بخش خصوصی، مردم و دستگاههای اجرایی تقویت شود.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد در مدت کوتاهی شرایطی فراهم شود که معدنکاران برای پیگیری مطالبات و مشکلات خود از یک مرجع تخصصی برخوردار باشند و دستگاههای اجرایی نیز بتوانند مسائل این حوزه را از طریق نماینده بخش خصوصی با دقت بیشتری دنبال کنند.
رئیسی با تأکید بر اینکه خانه معدن میتواند حلقه اتصال میان معدنکاران، دولت و مجلس باشد، گفت: این مجموعه آمادگی دارد گزارشهای کارشناسی، مستند و قابل دفاع از وضعیت معادن استان را تهیه و در اختیار مسئولان قرار دهد تا تصمیمگیریها بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز با اتکا به این اطلاعات میتوانند مطالبات و نیازهای بخش معدن را در سطح ملی با قدرت بیشتری پیگیری کنند و زمینه اصلاح قوانین و رفع موانع موجود را فراهم آورند.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی از تدوین «نقشه راه معدن استان» به عنوان نخستین اولویت این تشکل یاد کرد و گفت: برای تهیه این سند، کارگروههای تخصصی تشکیل خواهد شد تا ظرفیتها، چالشها و اولویتهای بخش معدن به صورت دقیق شناسایی و مسیر توسعه این حوزه ترسیم شود.
رئیسی تصریح کرد: تلاش میکنیم با اولویتبندی مسائل، راهکارهای عملیاتی برای فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان ارائه شود تا بتوان از این بخش در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالآفرینی خراسان جنوبی بیشترین بهره را برد.
وی با قدردانی از حمایت مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت مدیره خانه معدن اظهار امیدواری کرد: با تداوم همدلی و همراهی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، خانه معدن به پشتوانهای تخصصی برای تصمیمگیریهای حوزه معدن تبدیل شود و بتواند در مسیر استیفای حقوق معدنکاران و توسعه پایدار استان نقشآفرینی کند.
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