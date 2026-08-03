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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

نجات جان کودک عراقی توسط تیم پزشکی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی

نجات جان کودک عراقی توسط تیم پزشکی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی

تبریز- تیم پزشکی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی مستقر در کربلا با اقدام به‌موقع، جان کودک عراقی را که بر اثر حادثه آسانسور دچار خونریزی شدید شده بود، نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی، این کودک عراقی روز دوشنبه بر اثر حادثه‌ای در آسانسور دچار تروما و خونریزی شدید شد و در شرایط بحرانی به درمانگاه موقت هلال‌احمر مستقر در کتابخانه مرکزی شهر کربلا انتقال یافت.

تیم پزشکی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی بلافاصله پس از پذیرش بیمار، عملیات احیای قلبی و ریوی (CPR) را آغاز کرد و موفق شد علائم حیاتی کودک را بازگرداند.

پس از تثبیت وضعیت عمومی و انجام اقدامات اولیه درمانی، این کودک با آمبولانس هلال‌احمر برای ادامه روند درمان تخصصی به بیمارستان الحسین (ع) کربلا منتقل شد.

کد مطلب 6907742

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