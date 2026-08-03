به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی، این کودک عراقی روز دوشنبه بر اثر حادثهای در آسانسور دچار تروما و خونریزی شدید شد و در شرایط بحرانی به درمانگاه موقت هلالاحمر مستقر در کتابخانه مرکزی شهر کربلا انتقال یافت.
تیم پزشکی هلالاحمر آذربایجانشرقی بلافاصله پس از پذیرش بیمار، عملیات احیای قلبی و ریوی (CPR) را آغاز کرد و موفق شد علائم حیاتی کودک را بازگرداند.
پس از تثبیت وضعیت عمومی و انجام اقدامات اولیه درمانی، این کودک با آمبولانس هلالاحمر برای ادامه روند درمان تخصصی به بیمارستان الحسین (ع) کربلا منتقل شد.
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