به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی روز چهارشنبه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: درمانگاه هلالاحمر آذربایجانشرقی مستقر در کتابخانه مرکزی شهر کربلا، در شارعالحسین و در جوار حرم مطهر امام حسین(ع)، از چهارم مردادماه ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرد و پس از ۱۰ روز خدمترسانی، چهاردهم مردادماه به مأموریت خود پایان داد.
وی افزود: این درمانگاه با حضور ۵۵ نفر از کادر درمانی، اجرایی و پشتیبانی، شامل پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران، کارشناسان فوریتهای پزشکی و تکنسینهای داروخانه، خدمات پزشکی، پرستاری و دارویی را به زائران اربعین حسینی ارائه کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: در مدت فعالیت درمانگاه، ۲۰ هزار و ۸۸۶ خدمت به مراجعان ارائه شد که از این تعداد، پنج هزار و ۴۴۷ مورد ویزیت پزشک عمومی، سه هزار و ۹۵۳ مورد ویزیت پزشکان متخصص، سه هزار و ۲۶۸ خدمت پرستاری و هشت هزار و ۲۱۸ مورد نسخهپیچی و تحویل دارو بوده است.
جودی همچنین از انتقال هفت بیمار بدحال به مراکز درمانی خبر داد و گفت: این بیماران پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت، با آمبولانس جمعیت هلالاحمر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی و بیمارستان الحسین(ع) کربلا منتقل شدند.
وی اضافه کرد: در میان بیماران منتقلشده، سه مورد ایست قلبی وجود داشت که با اقدام فوری تیم درمانی و انجام عملیات احیای قلبی ـ ریوی، علائم حیاتی این بیماران بازگشت و سپس برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی در پایان با قدردانی از تلاش پزشکان، پرستاران، کارشناسان فوریتهای پزشکی، تکنسینهای داروخانه و عوامل اجرایی و پشتیبانی درمانگاه، گفت: ارائه بیش از ۲۰ هزار خدمت درمانی و رسیدگی به بیماران بدحال، حاصل تلاش هماهنگ و مسئولانه اعضای تیم داوطلب درمانی جمعیت هلالاحمر استان بود.
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