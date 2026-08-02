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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

بازدید بازرسان هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از روند خدمت‌رسانی به زائران

بازدید بازرسان هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از روند خدمت‌رسانی به زائران

تبریز- بازرسان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با حضور در مرز بین‌المللی خسروی و محورهای مواصلاتی استان آذربایجان‌غربی، روند ارائه خدمات به زائران اربعین را پایش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم علی‌اکبرنژاد، مسئول بازرسی استان آذربایجان‌شرقی و نماینده ویژه اداره‌کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال‌احمر، به همراه رسول پورحسین، کارشناس این حوزه، ظهر یکشنبه از پایگاه‌های امدادی و نحوه خدمت‌رسانی تیم‌های عملیاتی بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، عملکرد تیم‌های تخصصی امداد و نجات (تیم توانا)، سازمان جوانان و داوطلبان مستقر در شهرستان قصرشیرین و نقطه صفر مرزی خسروی (استان کرمانشاه) و همچنین پایگاه‌های امداد و نجات استان آذربایجان‌غربی مورد پایش و ارزیابی فنی قرار گرفت.

کد مطلب 6906287

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