سیلاب در افغانستان؛ ۲۹ نفر جان باخته و ۱۲۹ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) در افغانستان اعلام کرد که در پی وقوع سیلاب های ناگهانی اخیر در بخش‌ هایی از شرق، جنوب‌ شرق و مرکز افغانستان، دست‌ کم ۲۹ نفر جان باخته، ۱۲۹ تن زخمی شده و ۴ نفر نیز مفقود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ولایت های نورستان، ننگرهار، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر و میدان‌ وردک در افغانستان تحت تأثیر این سیل‌ ها قرار گرفته و متحمل تلفات جانی و خسارات گسترده مالی شده‌اند.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تنها در ولایت های نورستان و لغمان، دست‌ کم ۳۰۰ خانواده آسیب دیده‌اند.

این سازمان افزود که با هماهنگی شرکای حوزه سلامت، ۳ تیم سیار درمانی را برای ارائه خدمات پزشکی به سیل‌ زدگان به مناطق آسیب‌ دیده در افغانستان اعزام کرده است.