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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

جنایات آمریکا، ماهیت نهادهای بین‌المللی را با پرسش مواجه کرده است

جنایات آمریکا، ماهیت نهادهای بین‌المللی را با پرسش مواجه کرده است

قشم- فرماندار شهرستان قشم با اشاره به جنایت‌های آمریکا در میناب و محله چاهتنگو قشم، گفت: این جنایت‌ها، ماهیت واقعی سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی را با پرسش مواجه ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری با اشاره به شهادت دانش‌آموزان میناب و شلیک موشک به محله چاه‌تنگو که به شهادت سه عضو یک خانواده از جمله یک کودک دو ساله انجامید، اظهار کرد: ساختارهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و دیوان داوری لاهه، پس از این جنایت‌ها، در موقعیتی پرسش‌برانگیز قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: امروز صدای انسان‌های بیدار در سراسر دنیا علیه این تبعیض‌ها بلند شده است.

فرماندار قشم با تمجید از آگاهی و بزرگ منشی ملت ایران، گفت: ایرانی‌ها همواره ملتی بزرگ بوده‌اند و این عظمت در ذات آن‌ها نهادینه شده و رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، شخصیتی بودند که تمام زندگی خود را صرف بیداری و آگاهی‌بخشی نسبت به این عزت و بزرگی کردند.

امیرتیموری همچنین فرصت خدمت به مردم، را نتیجه لطف خداوند دانست و افزود: شکرگزار خداوند هستم که این توفیق را به ما عطا کرد تا خدمتگزار و همراهِ این مردم بزرگوار باشیم.

کد مطلب 6907948

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