استقرار۶۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای بازگشت زوار اربعین

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بسیج ناوگان حملونقل عمومی کشور، جابهجایی زائران از مرز مهران به سراسر کشور بدون وقفه در حال انجام است و هم اکنون ناوگان اتوبوسی لازم در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر شدهاند تا خدمات حملونقل مورد نیاز زائران را در مسیر بازگشت به شهرهای مختلف کشور ارائه کنند.
وی افزود: با تمهیدات و برنامهریزیهای انجامشده از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، ناوگان حملونقل اتوبوسی کشور به صورت گسترده بسیج شده و در پایانه برکت آماده جابهجایی زائران است تا روند بازگشت آنان با سرعت، نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با اشاره به حجم بالای تردد زائران از مرز مهران گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون(روز اربعین) بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند که این آمار، مهران را همچنان به پرترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین حسینی تبدیل کرده است.
دشتیپور تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی کشور برای تسهیل بازگشت زائران به کار گرفته شده و خدماترسانی تا پایان موج بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.
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