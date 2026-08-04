آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان وبلوچستان به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی میرامامی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در آستانه اربعین حسینی و در راستای ترویج فرهنگ احسان، مواسات و دستگیری از نیازمندان، با مشارکت خیرین، نیکوکاران و پیگیریهای صورتگرفته از سوی ستاد مردمی دیه استان، ۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان سیستان و بلوچستان، افزود: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده که با پذیرش ۶۴ میلیارد تومان اعسار از سوی مراجع قضایی، تأمین ۲۸۸ میلیون تومان آورده محکومان و پرداخت نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی ستاد مردمی دیه استان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.
وی با بیان اینکه این اقدام خداپسندانه جلوهای از فرهنگ ایثار، همدلی و محبت اهلبیت (ع) است، تصریح کرد: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد علاوه بر بازگرداندن آرامش به خانوادهها، موجب کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ بنیان خانواده و ایجاد امید در جامعه خواهد شد.
میرامامی ضمن قدردانی از تمامی خیرین و نیکوکارانی که با کمکهای خود در این امر خداپسندانه سهیم بودهاند، از مردم نوعدوست استان دعوت کرد تا با مشارکت در طرحهای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، زمینه بازگشت هرچه بیشتر این افراد به کانون خانواده را فراهم کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ستاد مردمی دیه استان همواره با اتکا به مشارکتهای مردمی، همراهی خیرین و حمایت دستگاه قضایی، تلاش میکند تا هیچ فردی به دلیل جرائم غیرعمد و ناتوانی مالی از نعمت حضور در کنار خانواده محروم نماند.
نظر شما