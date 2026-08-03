سیستان و بلوچستان؛ گنجینه طبیعی ایران

اصغر مبارکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر محیط زیستی استان سیستان و بلوچستان، این استان را دارای موقعیتی راهبردی و نقشی محوری در توسعه پایدار کشور دانست.

مشاور مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: همجواری با کشورهای همسایه، مرزهای آبی، سواحل مکران، وسعت پهناور و جایگاه ژئوپلیتیک استان، به‌ویژه نقشی که در منازعات اخیر ایفا کرد، نشان‌دهنده اهمیت ملی آن است. این ظرفیت‌ها ریشه در مواهب طبیعی دارد که نه‌تنها در ایران، بلکه در جهان نمونه است و می‌تواند به پروژه‌های بزرگ ملی برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی تبدیل شود.

مبارکی با تأکید بر تفاوت مفهوم حفاظت و مراقبت صرف، تصریح کرد: اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، حفاظت را در سه اقدام مراقبت، احیا و بهره‌برداری پایدار تعریف می‌کند. بنابراین اگر نتوانیم برنامه حفاظتی منسجمی تدوین کنیم، مشکل از رویکرد ماست، نه اصل حفاظت. تنوع زیستی استان بی‌نظیر است؛ نزدیک به هزار گونه ماهی در دریای عمان ثبت شده، بدون آنکه از مرجان‌ها، علف‌های دریایی و سایر آبزیان سخن بگوییم. افزون بر این، یک هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی در استان وجود دارد که در مقایسه با هشت هزار گونه کل کشور، سهم قابل‌توجهی است و معیشت جامعه محلی به‌شدت به این منابع وابسته است.

وی با اشاره به وجود ۱۱ منطقه حفاظت‌شده و سه منطقه شکارممنوع که شش درصد از وسعت استان را پوشش می‌دهند، فاصله آن را با هدف ۳۰ درصدی جهانی یادآور شد و گفت: همین مناطق نیز نقش بسزایی در صیانت از گونه‌های منحصربه‌فردی داشته‌اند که در هیچ‌جای دیگر کشور یافت نمی‌شوند؛ گونه‌هایی مانند سیاه‌مال، خزندگان و پرندگان خاص که تنها در این استان دیده می‌شوند و در شکل‌دهی تنوع زیستی ملی تأثیرگذارند. نماد جانوری استان، تمساح پوزه‌کوتاه (گاندو) نیز گونه‌ای کاریزماتیک، در معرض تهدید و ریشه‌دار در فرهنگ مردم است که از شبه‌قاره هند وارد فلات مرکزی ایران شده و این استان دروازه ورود چنین گونه‌هایی به شمار می‌رود.

مشاور مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت اقتصاد سبز و سرمایه‌های طبیعی، تالاب هامون را نمونه‌ای از خدمات اکوسیستمی دانست که با خشک شدن آن، هزینه‌های سنگینی برای کنترل گردوغبار و تأمین معیشت تحمیل شد. وی همچنین به جایگاه شیلاتی استان اشاره کرد و افزود: ایران در صید اقیانوس هند رتبه دوم پس از اندونزی را دارد که اگر این رتبه تنزل یابد، خسارت مالی هنگفتی برای کشور و استان به بار خواهد آمد؛ بنابراین حفاظت صحیح از این منابع، الزامی است.

وی با ارائه تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای استان، اقتصاد دریاپایه، توسعه سواحل مکران و صنعت را فرصت‌های مغتنم برشمرد و اولویت‌های راهبردی را شامل حفاظت از زیستگاه‌ها، مدیریت پایدار منابع آب، مقابله با تغییر اقلیم، اقتصاد سبز، مشارکت جوامع محلی، پژوهش و پایش، حفاظت از گونه‌ها و مدیریت یکپارچه سواحل اعلام کرد.

مبارکی از اقدامات یک سال اخیر با حمایت ریاست سازمان محیط زیست و مساعدت برنامه و بودجه استان از جمله تأمین اعتبار برای خودرو و تجهیزات و بازسازی پاسگاه‌های محیط‌بانی خبر داد و خواستار توجه بیشتر به استهلاک بالای تجهیزات در شرایط اقلیمی خاص استان شد. وی پیشنهاد کرد: کارگروه ملی و استانی پیشنهادی برای هماهنگی بیشتر، کارگروه ارزیابی استانی به ریاست استاندار برای تسریع در صدور مجوز طرح‌های توسعه، بازنگری سند آمایش استان متناسب با تغییرات اقتصادی، اقلیمی و محیط زیستی، تجهیز پاسگاه‌ها به فناوری‌های نوین، سامان‌دهی پارک جنگلی با موزه تنوع زیستی و تعیین تکلیف طرح‌های صنعتی بلاتکلیف در دستور کار قرار گیرد تا از این ظرفیت‌های بی‌بدیل برای توسعه پایدار و نقش‌آفرینی اقتصادی استان بهره‌برداری شایسته صورت گیرد.