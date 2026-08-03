به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سفر هیات ایرانی در کمیته اقتصادی مشترک ایران و پاکستان با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه تجارت مرزی و هماهنگ‌سازی تصمیمات با طرف پاکستانی به اسلام آباد انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ای استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از روز دوشنبه کمیته‌ها و نشست‌های کارشناسی و تصمیم‌سازی این کمیته آغاز می‌شود و روز چهارشنبه نیز با حضور وزیر صمت، تفاهمات بین دو طرف، امضا خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به تفویض اختیارات جدیدی که برای استانداران در نظر گرفته شده و همچنین مصوبات ستاد گذر مرزی کشور درباره الزاماتی که برای توسعه تجارت مرزی با پاکستان وجود دارد، لازم است تصمیمات و اقدامات انجام شده با طرف مقابل هماهنگ باشد.

حسنی خاطرنشان کرد: مرز میرجاوه و مرز پیشین از مرزهای دارای اولویت استان در حوزه توسعه تجارت مرزی با پاکستان هستند و تلاش خواهیم کرد با همگام‌سازی اقدامات، زمینه توزیع متوازن تجارت میان مرزهای استان فراهم شود.