https://mehrnews.com/x3cKmx ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6908486 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ بسته خبری ۱۳ مردادماه۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6908486 کپی شد مطالب مرتبط ادارات منطقه سیستان در روز چهارشنبه تعطیل شد آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان وبلوچستان به مناسبت اربعین حسینی بخش عمده مطالبات پروژه راه چابهار-نیکشهر-ایرانشهر پرداخت شده است اربعین؛ محور وحدت اسلامی با محبت حسینی برچسبها بسته خبری زاهدان اربعین 1405
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