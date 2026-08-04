به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده در این خصوص اظهار کرد: این زمینلرزه ساعت ۰۱:۴۵ و ۲۵ ثانیه بامداد سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در حوالی فارغان شهرستان حاجیآباد به وقوع پیوست که بلافاصله پس از ثبت آن، تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان به حالت آمادهباش درآمدند و تیمهای ارزیاب به منطقه اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده اظهار کرد: ارزیابی وضعیت روستاها، مناطق مسکونی، راههای ارتباطی و زیرساختهای خدماتی و تأسیساتی در محدوده کانون زمینلرزه انجام شد و خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی، مالی یا اختلال در خدمات عمومی گزارش نشده است.
حسنزاده با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت بحران استان برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به حوادث طبیعی را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کرده و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند. وی همچنین از همکاری فرمانداری حاجیآباد، نیروهای امدادی، دهیاران و سایر دستگاههای اجرایی در انجام سریع عملیات ارزیابی و پایش مناطق تحت تأثیر قدردانی کرد.
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