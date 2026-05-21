به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای اولیه و گزارشهای دریافتی از فرمانداریها، دهیاریها و بخشداریهای مناطق همجوار کانون زلزله (قشم، بندرعباس و بندرخمیر)، تاکنون هیچ گونه گزارشهایی مبنی بر خسارت مالی، جانی یا تخریب واحدهای مسکونی و زیرساختهای شهری و روستایی دریافت نشده است.
وی افزود: این حادثه طبیعی بدون خسارت سپری شد و شهروندان عزیز نگرانی بابت ادامه روند زندگی خود نداشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به آمادهباش تیمهای ارزیاب و امدادی تأکید کرد: اگرچه زلزله خسارتی نداشته، اما تمامی تیمهای مدیریت بحران و پایگاههای امدادی هلالاحمر در شهرهای نزدیک به کانون زمینلرزه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت را رصد میکنند.
حسنزاده در پایان از شهروندان خواست تا اخبار مربوط به حوادث طبیعی را تنها از طریق منابع معتبر و ستاد مدیریت بحران استانداری دنبال کرده و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.
