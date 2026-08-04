تأمین امنیت و آرامش بازگشت زائران اربعین توسط پلیس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی زیارت برای زائران و دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع)، اظهار داشت: باتوجه‌به موج بازگشت زائران اربعین از مرزهای کشور، فرماندهی انتظامی استان لرستان تمامی ظرفیت‌های خود را برای اجرای طرح‌های ویژه امنیتی، انتظامی و ترافیکی در سطح استان به کار گرفته است.

وی افزود: کارکنان پرتلاش پلیس در بخش‌های مختلف از جمله پلیس‌راه، پلیس راهور و سایر یگان‌های انتظامی، به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی، مبادی ورودی و خروجی استان و مسیرهای پرتردد حضور فعال دارند تا امنیت، آرامش و روان‌سازی تردد هم‌وطنان را تا پایان این مأموریت بزرگ تضمین کنند.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث رانندگی، رعایت قوانین و مقررات است، از رانندگان خواست ضمن همکاری کامل با مأموران پلیس‌راه و راهور، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کنند و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی به‌طورجدی پرهیز کنند.

سردار هاشمی‌فر، تصریح کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، حتماً در مکان‌های امن و استراحتگاه‌های تعیین‌شده توقف کرده و پس از رفع خستگی و بازیابی هوشیاری، مسیر خود را ادامه دهند؛ چراکه چند دقیقه استراحت می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس تا پایان مأموریت بازگشت زائران اربعین حسینی با تمام توان در کنار مردم خواهد بود، از همه هم‌وطنان خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، سفری ایمن، آرام و همراه با سلامت را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ها رقم بزنند.