https://mehrnews.com/x3cKbH ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ کد مطلب 6908102 استانها قزوین استانها قزوین ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ فریاد «خونخواهی» در مسیر عاشقی؛ پیادهروی دلدادگان حسینی در اسفرورین اسفرورین- مردم اسفرورین با در دست داشتن پرچم های سرخ خونخواهی امام شهید خود در پیاده روی دلدادگان حسینی حاضر شدند. دریافت 13 MB کد مطلب 6908102 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از حال و هوای پیادهروی اربعین در قاب بازی موبایلی فرماندهان امروز ما اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه علم و فناوری هستند پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران - ۴ تأمین امنیت و آرامش بازگشت زائران اربعین توسط پلیس لرستان تقدیر از ضامن کربلای زوار اربعین توسط حرم امیرالمومنین(ع) برچسبها اسفرورین اربعین 1405 قزوین
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