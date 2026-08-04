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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

فریاد «خونخواهی» در مسیر عاشقی؛ پیاده‌روی دلدادگان حسینی در اسفرورین

فریاد «خونخواهی» در مسیر عاشقی؛ پیاده‌روی دلدادگان حسینی در اسفرورین

اسفرورین- مردم اسفرورین با در دست داشتن پرچم های سرخ خونخواهی امام شهید خود در پیاده روی دلدادگان حسینی حاضر شدند.

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کد مطلب 6908102

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