فرماندار دشتی: توزیع عادلانه امکانات و خدمات در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه ساختمان اداره گاز شهر شنبه اظهار کرد: برای اجرای این پروژه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و روند اجرایی آن با جدیت در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدماتی در شهرستان افزود: دولت وفاق ملی برای پراکنش جغرافیایی عادلانه امکانات توجه ویژه ای قائل است و بر این مبنا برنامه‌ریزی شده است این پروژه در هفته دولت افتتاح شود تا شهروندان شهر شنبه از خدمات مناسب‌تر و باکیفیت‌تری در حوزه گاز بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای طرح، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار پروژه باید با افزایش سرعت عملیات اجرایی، زمینه بهره‌برداری از این مجموعه را در موعد مقرر فراهم کنند.

مقاتلی توسعه زیرساخت‌های خدمات‌رسان را از اولویت‌های دولت چهاردهم در شهرستان دانست و تصریح کرد: تکمیل و افتتاح این پروژه گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم شهر شنبه خواهد بود.