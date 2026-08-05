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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

رتبه اول بانوان لرستانی در اهدای خون کشور

رتبه اول بانوان لرستانی در اهدای خون کشور

خرم‌آباد - مدیرکل انتقال خون لرستان از رتبه اول بانوان این استان در اهدای خون کشور طی ۱۶ سال گذشته خبر داد.

علی سوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد پایگاه‌های اهدای خون لرستان در سال ۱۴۰۴، چهار مورد بوده که الان با اقدامات صورت‌گرفته در همه شهرهای استان به‌غیراز معمولان پایگاه اهدای خون داریم.

وی با بیان اینکه افزایش پایگاه‌های اهدای خون در لرستان منجر به افزایش تعداد اهداکنندگان بار اول خون در استان شده است، عنوان کرد: سال گذشته حدود ۷۵ هزار نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که در نهایت ۶۵ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: در ۱۶ سال گذشته بانوان لرستانی رتبه اول کشور دررابطه‌با اهدای خون را داشته‌اند.

سوری با اشاره به اینکه حدود ۹ درصد از اهداکنندگان خون در لرستان بانوان هستند، گفت: این عدد دوبرابر میانگین کشوری است.

کد مطلب 6908105

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    نظرات

    • فاطیما IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      👏👏👏 آفرین

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