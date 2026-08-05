رتبه اول بانوان لرستانی در اهدای خون کشور

علی سوری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد پایگاههای اهدای خون لرستان در سال ۱۴۰۴، چهار مورد بوده که الان با اقدامات صورتگرفته در همه شهرهای استان بهغیراز معمولان پایگاه اهدای خون داریم.
وی با بیان اینکه افزایش پایگاههای اهدای خون در لرستان منجر به افزایش تعداد اهداکنندگان بار اول خون در استان شده است، عنوان کرد: سال گذشته حدود ۷۵ هزار نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که در نهایت ۶۵ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.
مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: در ۱۶ سال گذشته بانوان لرستانی رتبه اول کشور دررابطهبا اهدای خون را داشتهاند.
سوری با اشاره به اینکه حدود ۹ درصد از اهداکنندگان خون در لرستان بانوان هستند، گفت: این عدد دوبرابر میانگین کشوری است.
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