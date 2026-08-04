۵۲ محکوم غیرعمد مالی در استان زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌ برحق در جلسه ستاد دیه استان زنجان ضمن تقدیر از تلاش‌های این ستاد در استان، افزود: این محکوم مالی غیرعمد شامل ۵۰ مرد و ۲ زن بودند که با کمک خیرین، گذشت شکات، ارائه تسهیلات و کمک ستاد دیه کشور و استان آزاد شده‌اند.

وی افزود: مجموع بدهی این تعداد محکوم آزاد شده بیش از ۸۸۴ میلیارد تومان بود که بیش از هشت میلیارد تومان شکات از حق خود گذشت کردند که این اقدام ارزشمند خود مصداق کمک خیرین در این کار پسندیده است.

فرجی برحق افزود: ستاد دیه استان در سال جاری برنامه ریزی و اقدامات تبلیغاتی و اطلاع رسانی لازم را برای افزایش جذب کمک های مالی مردمی و همچنین از جانب صنایع بزرگ و سایر اصناف برای آزادی بیشتر محکومان مالی انجام می دهد.

در این جلسه ۱۷ پرونده محکومیت مالی بررسی و تصمیمات لازم برای مساعدت و ارائه تسهیلات به محکومان اتخاذ شد.