به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه اهواز با اشاره به محوریت نقش راهبردی رهبر و اهمیت پیوند با اهل بیت(ع) اظهار کرد: نزدیکی به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) کارآمدترین مسیر برای تقرب به پروردگار و دستیابی به موفقیت‌های هستی است.

وی با اشاره به تحولات بنیادین در ساختار قدرت بین‌الملل افزود: سال‌ها پیش از آنکه تحلیل‌گران آینده را پیش‌بینی کنند، از فروپاشی نظم حاکم بر جهان سخن گفته می‌شد؛ رهبر شهید انقلاب به درستی از تغییر پیچ تاریخی خبر دادند که فراتر از جابه‌جایی ساده چند قدرت سیاسی، دگرگونی در هندسه قدرت جهانی است.

امام جمعه اهواز با اشاره به افول تک‌قطبی بودن جهان تصریح کرد: دوران قدرت مطلق آمریکا و توانایی قالب‌سازی بر ملت‌ها به پایان رسیده و بازیگران جدیدی در صحنه بین‌الملل پدید آمده‌اند؛ امروز ایران اسلامی با تکیه بر اقتدار خود، نقش‌آفرینی در نظام نوین جهانی را آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور بیان کرد: در حالی که کشورهای خودباخته منطقه با تکیه بر قدرت‌های استکباری همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند، ایران با دستیابی به پیشرفت‌های علمی، نظامی و اقتصادی برای ورود به یک عصر جدید آماده شده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران گفت: تجربه عملی نشان داده است که پایگاه‌های دشمن در برابر قدرت ایران آسیب‌پذیر هستند؛ ناکارآمدی پدافندهای پیشرفته دشمن در برابر موشک‌های ایران، گواهی بر اقتدار نظامی کشور است. ایران توانایی‌های دفاعی و هجومی گسترده‌ای دارد که می‌تواند هر تهدیدی را در هر نقطه از جهان پاسخ دهد.

امام جمعه اهواز بر لزوم ایستادگی در برابر استکبار تأکید کرد و خواستار نابودی جریان‌های سلطه‌جو مانند ترامپ و نتانیاهو به دست مردم شد.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی داخلی هشدار داد: امروز دشمن به‌خوبی درک کرده است که تنها راه مقابله با ایران، شکستن اجماع میان مردم و مسئولان است؛ از همگی می‌خواهیم که با پرهیز از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد شود، از این سرمایه ارزشمند محافظت کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع)، خواستار برگزاری مراسم‌های باشکوه و تداوم حضور فعال و پرشور مردم در تجمعات خیابانی برای نمایش قدرت و وحدت شد.