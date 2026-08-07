به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروزی که یکصد و پنجاه و هشت شب از حضور، حرکت و قیام مردم مقاوم و قهرمان ما در مقابله با دشمن و در عرصه مقاومت میگذرد، برادران و خواهران دو گفتمان انحرافی به وجود آمده است که تا اندازهای با این مجاهدت و قهرمانی مردم ما سازگار نیست و باعث تردید و نگرانی عدهای در برابر دشمن شده است.
امام جمعه مشهد افزود: گفتمان نخست این است که میگوید «جنگ تا چه زمانی میخواهد، ادامه پیدا کند؟؛ هرچه دشمن میخواهد را به او بدهیم تا جنگ تمام شود»؛ این حرف یعنی ما انرژی هستهای، اورانیوم غنی شده و فناوری هستهای که حق مسلم و ملی ماست را بدهیم تا جنگ تمام شود، زیرا این انرژی باعث فشار دشمن و باری بر دوش ما شده است. در حالیکه امروز در عرصه سیاسی قدرت ما از مرزهای کشورمان خارج شده و بیرون مرزها برای ما قدرت به وجود آورده است.
وی ادامه داد: جریانهای مقاوم و ایستای رزمنده و جنگنده، آن هم خستگیناپذیر مثل انصار الله یمن، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و حشدالشعبی عراق، همه اینها را از دست بدهیم و رابطه خود را از بین ببریم تا دشمن راضی شود، از نظر امنیتی نیز تنگه هرمز سالهای سال باز بوده و کشتیها رفت و آمد میکردند، این را هم باز کنیم تا کشتیها بروند و دیگر این موضوع نیز به قیمت جنگ دشمن با ما تمام نشود.
علم الهدی خاطرنشان کرد: یعنی ما در فصل دومی که دشمن به ما تهاجم کرد و رسماً گفت تفاهم، بیتفاهم؛ جنگ را شروع کرد؛ استیصال دشمن از مرتبه اول بیشتر شد که کمتر نشد؛ برادران و خواهران این تحلیل نیست، یک واقعیت است؛ در شبی که اینها یک خانه روستایی را در قشم میزنند و یک خانواده سه نفره را به شهادت میرسانند، رزمندههای ما یک سوله F۳۵ را میزنند، یکی را منهدم میکنند و دو فروند را از کار میاندازند، بعد ما بیایم این قدرت را از دست بدهیم و بدیم برود. این درست است که جنگ را اینطوری تمام کنیم و از تمام قدرت منطقهای خود دست برداریم، امروزی که دنیای اسلام متوجه ما هست، نه دنیای اسلام بلکه دنیای مستضعفین به ما وابسته است، امروز ما به خاطر عنایت خداوند متعال و عنایت امام زمان (عج) به عنوان یک قدرت برتر در بینش جهانیان ظهور و بروز پیدا کردیم، این قدرت را بدهیم، برود.
امام جمعه مشهد اضافه کرد: افرادی که میگویند جنگ را تمام کنید، برود مانند افراد و منافقینی هستند که در جنگ احزاب وقتی سپاه چند هزار نفری دشمن را دیدند، گفتند خدا و پیامبر (ص) به ما دروغ گفتند و ما را فریب دادند؛ این آدم بیعقلی که میگوید آمریکا ۱۰ هزار دلار دارد و ما هزار دلار داریم، پس ما شکست خوردهایم، یا منافق است یا قلب مریضی دارد؛ در صورتی که با عنایت و امداد خداوند مسیر پیروزی ما همواره گشته و خداوند متعال رهگیری موشکهای ما را از دشمن گرفته است و پدافند مترقی و جهانی او را از بین برده است، حال ما این عنایت خدا را نادیده بگیریم و جنگ را تمام کنیم.
وی گفتمان دوم را متعلق به افرادی دانست که مدام آیه یاس میخوانند و منفی بافی میکنند که اینها رفتند، همه چیز را دادند، دیگر انرژی هستهای و حزبالله را نداریم، در حالیکه رزمندگان ما چنان قوی هستند که وقتی دشمن خواست در ماده پنج تفاهمنامه یک راه عوضی و انحرافی به جای تنگه هرمز ایجاد کنند، سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم برای دشمن شد، رزمندگان ما در این جنگ نیز ایستادند و دشمن را مستأصل کردند؛ بنابراین این دو گفتمان انحرافی که گفتمان دوم آن را انقلابیون میگویند و از روی دلسوزی و احساس خطر نیز میگویند ولی باعث میشود ما به کجا برسیم و نتیجه آن به کجا برمیگردد؟ نتیجه به این برمیگردد که ما ضعیف هستیم و رهبر ما نیز یک رهبر مصلوب الاختیاری است که از واقعیت فاصله دارد.
علم الهدی تصریح کرد: شما چنین رهبری را در دنیا میشناسید که پنج ماه در حال فرماندهی جنگ باشد، بر فضای دیپلماسی تسلط دارد، قدم به قدم دیپلماسی را مدیریت میکند، همه با کاغذی که با دستش مینویسد و حتی تایپ هم نمیکند، فکر میکند، دستور میدهد و دنبالش را میگیرد، پنج ماه است که کشور را به این شکل اداره میکند؛ این عنایت و قدرت خداوند متعال و امام زمان(عج) است که پشتیبان ما هستند و کمکمان میکنند. همچین رهبری با چنین قدرتی را خداوند متعال به ما داده است؛ در همه عنایتها و حرکتها نیز خداوند به ما کمک کرد و ما مرد و مردانه در مقابل دشمن ایستادیم و مقاومت کردیم تا حدی که دشمن هر روز از روی استیصال میگوید آتشبس کنیم، این ناشکری نیست، این تضعیف رهبری نیست.
امام جمعه مشهد گفت: تازه آنها که فکر میکنند که ما جنگ را تمام کنیم و همه چیز را نیز به دشمن دادیم، او مگر ما را رها میکند، وارد کشور ما میشود و تا جان ما را نگیرد، دست از سر ما برنمیدارد، اینها وارد افغانستان . عراق شدند چه کردند؟؛ چرا ما بیتوجه هستیم و متاسفانه این آدرسها از طرف خود دشمن به عدهای داده میشود و این زمزمهها بین مردم راه میافتد که ما از بین رفتیم و همه چیز تمام شد، مردم هم پای این داستان و در مقاومت ایستادند، در مقابل این گفتمانها مردم ما را دچار مشکل کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: برادران و خواهران قرآن خط دشمن را برای ما مشخص کرده است و میفرماید «اینها با شما میجنگند تا شما را ازدینتان برگردانند و خدای شما را از شما بگیرند»؛ اگر ما خدا را دادیم، همه چیز را از دست میدهیم؛ تا به الان خدای ما این همه عنایت کرده و ما را بر دشمن پیروز کرده است، ما باید به این خدا وابسته و متصل باشیم، پس اینکه آخرش چی میشود باید گفت آخرش هرچه خدا بخواهد میشود و خدا نصرت قطعی ما را میخواهد و شکست دشمن را رقم میزند.
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