وزارت بهداشت باید پاسخگوی کمبود داروهای حیاتی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن حسن نتاج اظهار داشت: در شرایطی که بیماران مبتلا به سرطان هر روز برای ادامه درمان با درد و نگرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمبود دارو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت و برنامه‌ریزی حوزه دارو است.

وی افزود: بارها نسبت به ضرورت تأمین پایدار دارو هشدار داده شده اما متأسفانه دولت و وزارت بهداشت هنوز نتوانسته‌اند آرامش را به بازار دارو بازگردانند و نتیجه این بی‌تدبیری، سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها، افزایش هزینه‌های درمان و نگرانی خانواده‌هایی است که تنها دغدغه‌شان نجات جان عزیزانشان است.

حسن‌نتاج با تأکید بر اینکه سلامت مردم نباید قربانی سوءمدیریت، بروکراسی و تأخیر در تصمیم‌گیری شود، تصریح کرد: وزارت بهداشت موظف است به جای ارائه آمار و وعده، پاسخ روشنی درباره علت کمبود داروهای سرطانی، نحوه تأمین آنها و زمان پایان این بحران ارائه کند.

وی ادامه داد: پذیرفتنی نیست که بیمار سرطانی به جای تمرکز بر درمان، ساعت‌ها در جستجوی داروی مورد نیاز خود باشد یا ناچار به تهیه دارو با قیمت‌های چندبرابری از بازار آزاد شود، اگر در زنجیره تأمین دارو، تخصیص ارز، واردات یا تولید داخلی مشکلی وجود دارد، دولت باید مسئولیت آن را بپذیرد و با اقدام فوری آن را برطرف کند، نه اینکه هزینه ناکارآمدی‌ها بر دوش بیماران گذاشته شود.

حسن‌نتاج با تأکید بر نقش نظارتی مجلس، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و در صورت تداوم وضعیت موجود، از همه ابزارهای قانونی و نظارتی برای وادار کردن دستگاه‌های مسئول به انجام وظایف خود استفاده خواهد شد؛ مردم از دولت انتظار شعار ندارند بلکه انتظار اقدام دارند، تأمین داروهای حیاتی، به‌ ویژه داروهای بیماران سرطانی، آزمونی برای کارآمدی وزارت بهداشت است و هیچ بهانه‌ای برای استمرار این وضعیت قابل قبول نخواهد بود.