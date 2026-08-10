اجرای بسته جامع ارتقای ایمنی تردد زائران پیاده در دهه پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت با اشاره به تدابیر ویژه برای میزبانی شایسته و ایمن از زائران اظهار کرد: با توجه به حرکت کاروان‌های زیارتی پیاده به سمت مشهد مقدس، دستورالعمل جامع نحوه تردد ایمن کاروان‌های پیاده تدوین و به تمامی مراجع ذی‌ربط و مسئولان کاروان‌ها ابلاغ شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ارتقای دید رانندگان نسبت به زائران پیاده، به‌ویژه در ساعات کم‌نور و شبانه، گفت: در همین راستا، ۳ هزار جلیقه فسفری شبرنگ‌دار ویژه زائرین پیاده تهیه شده و در حال توزیع است. همچنین ۳ هزار نسخه بروشور آموزشی حاوی نکات کلیدی ایمنی جاده‌ای در اختیار زائران قرار گرفته و کلیپ‌های آموزشی تدوین‌شده نیز در بسترهای مختلف رسانه‌ای و پایانه‌ها در حال پخش است.

وی در ادامه به اقدامات مدیریتی در حوزه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: به منظور پایش مستمر، پایداری امنیت سفر و نظارت بر عملکرد رانندگان، سامانه مکان‌یابی (GPS) بر روی ناوگان اتوبوسی فعال و نصب شده است تا پارامترهای حرکتی خودروها به صورت دقیق رصد شود.

شهامت خاطرنشان کرد: جانمایی و استقرار تمامی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در حاشیه راه‌ها، منحصراً با رعایت کامل ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی تردد انجام می‌شود تا از بروز هرگونه گره ترافیکی یا خطر تصادف برای زائران جلوگیری شود.