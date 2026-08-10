منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر ۱۳ جانباخته بر اثر برق گرفتگی مَرد بودند، اظهار کرد: از مجموع فوتی‌های ثبت‌شده ناشی از برق‌گرفتگی در این مدت، پنج نفر مربوط به حوادث ناشی از کار بوده‌ است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت رعایت دقیق اصول و ضوابط ایمنی در محیط‌های شغلی را یادآور می‌شود.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ مرد بر اثر برق‌گرفتگی جان باخته بودند؛ بنابراین شمار تلفات این‌گونه حوادث در چهار ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از حوادث برق‌گرفتگی در محیط‌های کاری و بخش دیگر در محیط‌های خانگی به‌ویژه هنگام راه‌اندازی، تعمیر و سرویس وسایل سرمایشی در فصل گرم رخ می‌دهد، رعایت نکات امینی نقش مؤثری در پیشگیری از این حوادث دارد.

فیروزبخت افزود: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از جمله کفش عایق و دستکش مخصوص و همچنین بررسی دوره‌ای سیم‌کشی‌ها و تجهیزات کارگاهی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد:استفاده از سیستم ارتینگ و کلید محافظ جان (RCCB)، نصب و بهره‌گیری صحیح از این تجهیزات در ساختمان‌های مسکونی و صنعتی، در صورت بروز نشتی جریان برق، می‌تواند به قطع سریع جریان و پیشگیری از برق‌گرفتگی‌های شدید کمک کند.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان تاکید کرد: برای تعمیر و سرویس وسایل برقی، به‌ویژه کولرها و پمپ‌های آب، از افراد متخصص استفاده شود و پیش از هرگونه اقدام، جریان اصلی برق قطع شود.