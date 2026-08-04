یگانه: واژگونی دنا در گردنه بیدسرخ ۶ مصدوم بر جای گذاشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در محور گردنه بیدسرخ خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۹:۰۵ صبح روز سه‌شنبه، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری دنا در محور گردنه بیدسرخ، ۵۰۰ متر پیش از دوراهی نهاوند، از سوی آتش‌نشانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات خرم شهرستان کنگاور به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه وضعیت حادثه و مصدومان را انجام داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات اولیه امدادی، خدمات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدومان را انجام دادند تا روند انتقال آنان به مراکز درمانی با ایمنی و سرعت بیشتری صورت گیرد.

یگانه با بیان اینکه در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند، گفت: دو نفر از مصدومان توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان شهید چمران شهرستان کنگاور منتقل شدند و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی اعزام شدند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های امدادی در مدیریت این حادثه خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی با مشارکت نیروهای اورژانس، پلیس راه و راهداری انجام شد و پس از انتقال تمامی مصدومان و ایمن‌سازی صحنه، عملیات در ساعت ۱۰:۳۵ به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط بیشتر به‌ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.