تاکنون ۹۰ میلیون کیف پول برای ایرانیان ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوروزی، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر دولت درباره اختصاص کیف پول ایران به کارکنان دولت، اظهار کرد: کیف پول ایران به عنوان یک ابزار پرداخت جدید بر بستر کدهای دستوری(USSD)، طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: هموطنان می‌توانند با بهره‌گیری از این کیف پول، نسبت به تامین مایحتاج ضروری و پرداخت هزینه‌های روزمره خود اقدام کنند.

این مدیر بانک مرکزی تاکید کرد: تاکنون تعداد ۹۰ میلیون کیف پول برای ایرانیان ساخته شده و هموطنان با شماره‌گیری #۹۸* می‌توانند کیف پول خود را مشاهده و از خدمات مختلف از جمله شارژ کیف پول ایران و خدمت کیف به کیف استفاده کنند.

به گفته وی، این محصول به سایر کیف پول‌های تجاری متصل است و دارندگان آن می‌توانند با موجودی کیف پول خود از شبکه‌ فروشگاه‌های طرف قرارداد کیف پول‌های تجاری، نسبت به خرید کالا و خدمت اقدام کنند.