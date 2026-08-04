۶۹۰ واحد خون در اربعین حسینی در اصفهان اهدا شد

کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار داشت: در روز سهشنبه سیزدهم مردادماه همزمان با اربعین حسینی، مردم نوعدوست و ایثارگر استان اصفهان بار دیگر با حضور در مراکز اهدای خون، حماسهای از نوع دوستی و خدمت خلق کردند.
وی با اشاره به آمار نهایی ثبتشده در این روز افزود: ۷۸۵ نفر از اهداکنندگان با مراجعه به ۹ مرکز اهدای خون در سطح استان، آمادگی خود را برای کمک به بیماران اعلام کردند که از این تعداد، ۶۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با مقایسه مشارکت مردمی در اربعین سال جاری با سال گذشته، تصریح کرد: در اربعین سال گذشته ۳۱۳ نفر به مراکز مراجعه کرده بودند که ۲۷۲ نفر موفق به اهدای خون شده بودند؛ این مقایسه آماری نشان میدهد که شاهد رشد بیش از دو برابری مشارکت مردم در امر اهدای خون در اربعین امسال بودهایم که جای قدردانی دارد.
دهرابپور در ادامه با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآوردههای خونی در روزهای گرم سال، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تأمین ذخایر خونی، از تمامی هماستانیها با هر گروه خونی دعوت میکنیم تا با حضور در مراکز اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
وی یادآور شد: هر واحد خون اهدایی میتواند جان حداقل سه بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد و این اقدام خیرخواهانه در روزهای خاص و مناسبتهای مذهبی، تجلیگاه فرهنگ ایثار و نوعدوستی مردم ایران اسلامی است.
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