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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

مراسم دلدادگان اربعین حسینی در کردکوی برگزار شد

مراسم دلدادگان اربعین حسینی در کردکوی برگزار شد

کردکوی-همزمان با دیگر نقاط استان گلستان مراسم دلدادگان اربعین حسینی با حضور پرشور مردم انقلابی کردکوی برگزار شد.

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کد مطلب 6908204

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