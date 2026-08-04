https://mehrnews.com/x3cKdM ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶ کد مطلب 6908204 استانها گلستان استانها گلستان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶ مراسم دلدادگان اربعین حسینی در کردکوی برگزار شد کردکوی-همزمان با دیگر نقاط استان گلستان مراسم دلدادگان اربعین حسینی با حضور پرشور مردم انقلابی کردکوی برگزار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6908204 کپی شد مطالب مرتبط اربعین خاستگاهی برای شکلگیری «زیستجهان نوین اسلامی» است دامغان در سوگ سیدالشهدا(ع)؛ حماسهای از جنس عشق و وفاداری ۶۹۰ واحد خون در اربعین حسینی در اصفهان اهدا شد قزوین در مسیر حسین(ع)؛ شهر به قرار اربعینی رسید امام جمعه اسلامشهر: رزمایش اربعین یک الگوی جهانی است بیارجمند در مسیر عاشقی؛ طنین «لبیک یا حسین» در پیادهروی اربعین الوند امروز به رنگ اربعین درآمد راهپیمایی جاماندگان اربعین در نور و کلارآباد تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان به ۱.۹ میلیون نزدیک شد تامین ۱۰۰ درصدی ذخایر خون اربعین در ایلام با پویش «خونبهای عشق» مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرکرد برچسبها گلستان کردکوی اربعین 1405
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