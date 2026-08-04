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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

معاون استاندار تهران:

انفجار شمس‌آباد ناشی از حادثه در مخزن مواد صنعتی بود

انفجار شمس‌آباد ناشی از حادثه در مخزن مواد صنعتی بود

ری- معاون استاندار تهران گفت: انفجار شهرک صنعتی شمس‌آباد بر اثر حادثه در مخزن مواد صنعتی یک واحد تولیدی رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، بعد از ظهر سه‌شنبه، با رد شایعات درباره منشأ انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد اظهار کرد: این حادثه بر اثر انفجار یکی از مخازن حاوی مواد صنعتی در یکی از واحدهای تولیدی رخ داده و هیچ ارتباطی با اصابت پرتابه یا عامل خارجی ندارد.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه بررسی علت دقیق حادثه و میزان خسارات احتمالی در دست انجام است، تصریح کرد: اخبار تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سلیمان‌پور از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دریافت کنند و از انتشار شایعات خودداری کنند.

کد مطلب 6908251

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