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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

تبریزی: انفجار شمس آباد ۲ مصدوم داشت و هیچ فوتی گزارش نشده است

تبریزی: انفجار شمس آباد ۲ مصدوم داشت و هیچ فوتی گزارش نشده است

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: حادثه ظهر امروز در شهرک صنعتی شمس آباد تاکنون دو مصدوم داشته و هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۶ ظهر امروز وقوع حادثه در شهرک صنعتی شمس آباد به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در پی این حادثه، هفت دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند تا خدمات امدادی و درمانی لازم را ارائه کنند.

تبریزی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده و تنها دو نفر مصدوم شده‌اند که اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شده است.

کد مطلب 6908235

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