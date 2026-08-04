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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

تصادفات جرحی و فوتی برای زائری در آذربایجان غربی گزارش نشده است

تصادفات جرحی و فوتی برای زائری در آذربایجان غربی گزارش نشده است

ارومیه - رئیس پلیس‌ راه آذربایجان‌ غربی گفت: تاکنون تصادفات جرحی و فوتی برای زائری در استان گزارش نشده است.

سرهنگ رضا پناهی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر آمادگی کامل مجموعه انتظامی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی موکب‌های مستقر در مرز تمرچین تا زمان بازگشت آخرین زائر به فعالیت خود ادامه خواهند داد و خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام می‌شود و تا 27 مرداد ماه مرز تمرچین خدمت شبانه روزی در خدمت تمامی عزیزان زایر خواهیم بود.

وی با اشاره به استقرار ۷۰ اکیپ پلیس را از مرز بازرگان تا تمرچین عنوان کرد: با افزایش چند برابری تیم های گشتی در محورهای شهرستان پیرانشهر با اعزام ماموریتی از سایر شهرستانهای استان در بحث ترافیکی تا به این لحظه هیچ حادثه ای ترافیکی تصادفات جرحی و فوتی برای زائری عزیز گزارش نشده است.

سرهنگ‌پناهی مقدم اضافه کرد: با توجه به بازگشت زائران عزیز توصیه می شود به دلیل احتمال افزایش تردد در محورهای مواصلاتی و خستگی رانندگان خودروها حتما از عجله و شتاب بی مورد خودداری و پیشگیری از واژگونی حتما در پارکینگ ها و موکب های مسیر استراحت لازم را داشته و استفاده از نوشیدنی های کافئین دار و چایی جهت پیشگیری از خواب آلودگی مد نظر داشته باشند.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی افزود: فرماندهی انتظامی استان با تمام توان در کنار این حرکت عظیم مردمی قرار دارد و حفظ امنیت، ایمنی و روان‌سازی تردد زائران را در اولویت قرار داده است.

سرهنگ پناهی‌مقدم با اشاره بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای اربعین خاطرنشان کرد: با افزایش حجم سفرها، زائران باید با صبر، آرامش و برنامه‌ریزی مناسب سفر کنند و از رانندگی در حالت خستگی، کم‌خوابی و عجله خودداری کنند.

وی ادامه داد: به‌ویژه در مسیر بازگشت که خستگی سفر بیشتر احساس می‌شود، رانندگان باید توقف‌های کوتاه و به‌موقع برای استراحت داشته باشند و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به‌طور کامل رعایت کنند تا این سفر معنوی با سلامت و آرامش به پایان برسد.

رئیس پلیس‌راه آذربایجان‌غربی درباره خدمات حمل‌ونقل در مرز تمرچین نیز گفت: پارکینگ‌های مناسبی برای خودروهای زائران پیش‌بینی شده و مینی‌بوس‌هایی به‌صورت رایگان، زائران را از پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی جابه‌جا می‌کنند که این خدمات با همکاری استانداری آذربایجان‌غربی و شهرداری ارومیه فراهم شده است.

وی همچنین از هماهنگی با مسئولان کشور عراق خبر داد و افزود: در نشست‌ها و هماهنگی‌های مرزی، تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران در آن سوی مرز نیز اندیشیده شده است تا زائران با آرامش و امنیت کامل مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.

سرهنگ پناهی‌مقدم از زائران خواست با رعایت توصیه‌های پلیس، سفری ایمن و آرام را تجربه کنند و گفت: مجموعه انتظامی آذربایجان‌ غربی تا پایان عملیات اربعین در کنار زائران خواهد بود و برای خدمت‌رسانی به آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6908297

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