حجتالاسلام مهدی براتیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، ۲۳ کاروان پیاده از شهرستان بجنورد با جمعیت چهار هزار و ۴۳ نفر عازم حرم مطهر امام رضا (ع) میشوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد بیان کرد: از مجموع زائران این کاروانها، یک هزار و ۹۱۵ نفر را بانوان و ۲ هزار و ۱۲۸ نفر را آقایان تشکیل میدهند.
وی در ادامه افزود: حرکت کاروانهای پیاده از روز اربعین و روز پس از اربعین از شهر بجنورد، روستاها و مناطق مختلف شهرستان آغاز میشود و زائران طی حدود ۶ روز خود را به حرم مطهر حضرت علی بن موسیالرضا (ع) میرسانند.
براتیان گفت: در طول مسیر، برنامههای فرهنگی، مذهبی و معرفتی برای زائران پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به اقامه نماز جماعت، برگزاری گفتمانهای دینی و حلقههای معرفتی اشاره کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد تصریح کرد: پیش از ورود کاروانها به مشهد مقدس، هماهنگیهای لازم برای اسکان زائران انجام شده و پس از تشرف به حرم مطهر و انجام نخستین زیارت، برنامههای فرهنگی و معرفتی در محلهای اسکان نیز ادامه خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: زائران در صحت و سلامت این سفر معنوی را به پایان برسانند و با زیارتی مقبول به شهرستان بازگردند.
براتیان در پایان از خیران، خادمان و تمامی افرادی که در برگزاری و پشتیبانی این حرکت معنوی مشارکت دارند قدردانی کرد و از مردم خواست زائران را از دعای خیر خود بهرهمند سازند.
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