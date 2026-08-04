حجت‌الاسلام مهدی براتیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، ۲۳ کاروان پیاده از شهرستان بجنورد با جمعیت چهار هزار و ۴۳ نفر عازم حرم مطهر امام رضا (ع) می‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد بیان کرد: از مجموع زائران این کاروان‌ها، یک هزار و ۹۱۵ نفر را بانوان و ۲ هزار و ۱۲۸ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه افزود: حرکت کاروان‌های پیاده از روز اربعین و روز پس از اربعین از شهر بجنورد، روستاها و مناطق مختلف شهرستان آغاز می‌شود و زائران طی حدود ۶ روز خود را به حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) می‌رسانند.

براتیان گفت: در طول مسیر، برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و معرفتی برای زائران پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به اقامه نماز جماعت، برگزاری گفتمان‌های دینی و حلقه‌های معرفتی اشاره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد تصریح کرد: پیش از ورود کاروان‌ها به مشهد مقدس، هماهنگی‌های لازم برای اسکان زائران انجام شده و پس از تشرف به حرم مطهر و انجام نخستین زیارت، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی در محل‌های اسکان نیز ادامه خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: زائران در صحت و سلامت این سفر معنوی را به پایان برسانند و با زیارتی مقبول به شهرستان بازگردند.

براتیان در پایان از خیران، خادمان و تمامی افرادی که در برگزاری و پشتیبانی این حرکت معنوی مشارکت دارند قدردانی کرد و از مردم خواست زائران را از دعای خیر خود بهره‌مند سازند.