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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

قدم‌های عاشقی مردم تویسرکان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی

قدم‌های عاشقی مردم تویسرکان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی

همدان-در این ویدئو حضور مردم مومن و انقلابی تویسرکان را در مراسم جاماندگان حسینی مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6908367

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