https://mehrnews.com/x3cKj6 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶ کد مطلب 6908367 استانها همدان استانها همدان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶ قدمهای عاشقی مردم تویسرکان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی همدان-در این ویدئو حضور مردم مومن و انقلابی تویسرکان را در مراسم جاماندگان حسینی مشاهده میکنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6908367 کپی شد مطالب مرتبط روایت زائران اربعین حسینی در بازگشت از کربلای معلی در مواکب قروه ارومیه در حال و هوای کربلا؛ جاماندگانی که با دل راهی شدند سربازان کوچک اربعین؛همقدم با امام حسین (ع) در خیابان امام رضا(ع) مشهد ندای خونخواهی قلب تهران را به حالوهوای مشایه برد براتیان: ۴ هزار زائر پیاده از بجنورد راهی مشهد میشوند برچسبها مراسم جاماندگان اربعین حسینی تویسرکان اربعین حسینی مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
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