به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری در محدوده لافت، بندر خمیر اظهار کرد: بلافاصله پس از ثبت این زمین‌لرزه، هماهنگی‌های لازم با فرمانداری، بخشداری، نیروهای امدادی و تیم‌های ارزیاب انجام شد و عملیات بررسی میدانی در مناطق اطراف کانون زمین‌لرزه آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه دریافتی از تیم‌های حاضر در منطقه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل قرار دارند، گفت: روند پایش و ارزیابی میدانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاع‌رسانی از طریق مدیریت بحران استانداری هرمزگان انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۲۲:۱۶ امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در حوالی لافت، بندر خمیر به وقوع پیوست