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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

حسن‌زاده: زمین‌لرزه لافت خسارتی نداشت

حسن‌زاده: زمین‌لرزه لافت خسارتی نداشت

بندرعباس-مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: خوشبختانه زمین‌لرزه لافت خسارتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری در محدوده لافت، بندر خمیر اظهار کرد: بلافاصله پس از ثبت این زمین‌لرزه، هماهنگی‌های لازم با فرمانداری، بخشداری، نیروهای امدادی و تیم‌های ارزیاب انجام شد و عملیات بررسی میدانی در مناطق اطراف کانون زمین‌لرزه آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه دریافتی از تیم‌های حاضر در منطقه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در آمادگی کامل قرار دارند، گفت: روند پایش و ارزیابی میدانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاع‌رسانی از طریق مدیریت بحران استانداری هرمزگان انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه ساعت ۱۶:۲۲:۱۶ امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در حوالی لافت، بندر خمیر به وقوع پیوست

کد مطلب 6908354

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