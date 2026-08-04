به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به وقوع زمینلرزه ۳.۵ ریشتری در محدوده لافت، بندر خمیر اظهار کرد: بلافاصله پس از ثبت این زمینلرزه، هماهنگیهای لازم با فرمانداری، بخشداری، نیروهای امدادی و تیمهای ارزیاب انجام شد و عملیات بررسی میدانی در مناطق اطراف کانون زمینلرزه آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه دریافتی از تیمهای حاضر در منطقه، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
حسنزاده با تأکید بر اینکه همه دستگاههای امدادی و خدماترسان در آمادگی کامل قرار دارند، گفت: روند پایش و ارزیابی میدانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاعرسانی از طریق مدیریت بحران استانداری هرمزگان انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه ساعت ۱۶:۲۲:۱۶ امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در حوالی لافت، بندر خمیر به وقوع پیوست
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