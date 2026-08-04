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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

مرادی: ۵ هزار و ۵۰ زائر گیلانی اربعین از مرز مهران بازگشتند

مرادی: ۵ هزار و ۵۰ زائر گیلانی اربعین از مرز مهران بازگشتند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از بازگشت ۵ هزار و ۵۰ زائر اربعین حسینی از مرز مهران به استان خبر داد و گفت: این تعداد زائر در قالب ۱۶۰ سفر جا به جا شده اند.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز روند بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز مهران به استان گیلان، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح بازگشت تاکنون، ۵ هزار و ۵۰ زائر گیلانی در قالب ۱۶۰ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی از مرز مهران به استان بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه تمامی این سفرها با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان انجام شده است، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه حادثه ناگواری در مسیر بازگشت زائران گزارش نشده و همه زائران با آرامش و ایمنی کامل به استان منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل بازگشت زائران، تصریح کرد: پایانه‌های مرزی و مسیرهای مواصلاتی استان در حالت آماده باش کامل قرار دارند و تمامی ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها برای جابه‌جایی زائران به کار گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان در پایان با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان ناوگان عمومی، گفت: ضمن تأکید بر استراحت کافی رانندگان در طول مسیر، از تمامی زائران درخواست می‌شود برای بازگشت به استان، از سامانه‌های اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های صورت گرفته توسط ستاد مدیریت سفر استفاده کنند.

کد مطلب 6908387

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