بازگشت ۳۴۷۳ زائر گیلانی از مرز مهران؛ خدمات تا پایان اربعین تداوم دارد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بازگشت زائران اربعین به استان گیلان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تا پایان روز ۱۱ مرداد ماه، تعداد ۳ هزار و ۴۷۳ زائر گیلانی در قالب ۱۲۲ سفر از طریق مرز مهران به استان بازگشته‌اند که این روند همچنان با برنامه‌ریزی منظم ادامه دارد.

وی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای جابه‌جایی زائران افزود: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل مسافری شامل اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و سواری‌های کرایه‌ای برای ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به زائران حسینی به‌ کار گرفته شده و هماهنگی‌ های لازم با دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط برای تسهیل در روند بازگشت زائران انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران تا پایان کامل عملیات بازگشت ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با مدیریت مناسب ناوگان و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های مسافری، تلاش می‌شود سفر بازگشت زائران با آرامش، ایمنی کامل و کمترین زمان انتظار انجام شود.

مرادی در پایان گفت: هم‌اکنون تمامی پایانه‌های مرزی و مسیرهای مواصلاتی استان برای پذیرش و جابه‌جایی زائران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و هیچ گونه مشکلی در زمینه تأمین ناوگان برای بازگشت زائران وجود ندارد.