بوی کربلا در همدان؛ جاماندگان مسیر کربلا را در شهر خود ترسیم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همدان در روز اربعین حسینی شاهد حضور خیل عظیمی از مشتاقان و دلدادگانی بود که اگرچه توفیق حضور در مسیر نجف تا کربلا را نداشتند، اما با حضور در پیاده‌روی «جاماندگان حسینی» ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کردند.

این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم از میدان باباطاهر آغاز شد و تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) ادامه پیدا کرد، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و ایستادگی در راه سید و سالار شهیدان بود.

خورشید اربعین که بر فراز آسمان همدان طلوع کرد گویی حال و هوای شهر را دگرگون ساخته بود در حالی که هزاران زائر ایرانی در خاک عراق قدم در طریق‌الحسین (ع) نهاده بودند، در همدان نیز دل‌های بی‌قرار راهی کربلا، مسیر میدان باباطاهر تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) را به یاد پیاده‌روی اهل حرم امام حسین(ع) در پیش گرفتند.

مراسم پیاده‌روی جاماندگان حسینی در همدان که از ساعت ۱۸ با شکوهی وصف‌ناپذیر آغاز شد درحالی که مردم ساعتی پیش از آغاز مراسم با حضور پرشور بی‌صبرانه منتظر شروع این آیین معنوی بودند و دل‌سوختگانی بود که با پای پیاده و با دلی سرشار از شوق زیارت خود را به نقطه آغازین مسیر در میدان باباطاهر رسانده بودند.

طنین مداحی و نوحه‌خوانی مداحان اهل‌بیت (ع) در جای‌جای این مسیر شنیده می‌شد و پیر و جوان، زن و مرد در حالی که اشک بر دیدگان داشتند ندای «لبیک یا حسین» سر می‌دادند. این آیین تنها یک پیاده‌روی ساده نیست بلکه بازخوانی فصلی از تاریخ اسلام بود که در آن پیام کربلا نه تنها در تاریخ، که در متن زندگی امروز مردم همدان جاری و ساری است.

دسته‌های عزادار با نوای سنج و دمام و مرثیه‌هایی که در وصف مصائب کاروان اسرا خوانده می‌شد، فضایی معنوی بر شهر حاکم کرده بودند. در طول مسیر ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌ها برپا شده بود که به همت گروه‌های مردمی و هیئات مذهبی از عزاداران پذیرایی می‌کردند.

بوی اسپند و چای و شربت روضه در فضای شهر پیچیده بود و هر قدمی که زائران برمی‌داشتند گویی گامی به سوی تجدید میثاق با هدف والای امام حسین (ع) در راستای ایستادگی در برابر ظلم و ستم و مقاومت بود.

یکی از جلوه‌های متمایز مراسم امسال در همدان حضور معنادار پرچم‌ها در دستان مردم دارالمومنین بود. پرچم‌های سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، در کنار پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین» که نماد خونخواهی و انتقام از ظالمان تاریخ است، در جای‌جای مسیر خودنمایی می‌کرد و مردم همدان همچنان بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند.

فریاد خونخواهی رهبر شهید در دارالمومنین همدان

حضور پررنگ پرچم‌هایی با شعار «خونخواهی رهبر شهید» در میان جمعیت، نشان‌دهنده پیوند عمیق باورهای دینی با آرمان‌های مقاومت بود. شرکت‌کنندگان با حمل این پرچم‌ها پیام روشنی به جهانیان مخابره کردند و آن پیام این بود که مسیر حسین (ع) مسیر ایستادگی در برابر ظلم است و عزاداری برای سیدالشهدا، از مبارزه با استکبار و استبداد جدا نیست.

جمعیت انبوه عزاداران پس از طی کردن مسیر از میدان باباطاهر به سمت فرعی باباطاهر و رسیدن به میدان امامزاده عبدالله(ع) میدان امام خمینی (ره) به عنوان قلب تپنده شهر همدان، سرانجام به آستان مقدس شاهزاده حسین (ع) رسیدند و در آنجا مراسم قرائت زیارت اربعین را انجام دادند.

تشییع پیکر شهید«امیر عباس درهم فروش» در مراسم جاماندگان اربعین همدان

همدان امروز در اربعین حسینی میزبان شهید اربعین بود؛ شهید «امیرعباس درهم فروش» از جوانان انقلابی همدان که در حمله وحشیانه دشمن جنایتکار به عراق به شهادت رسیده بود امروز بر روی دستان مردم دارالمجاهدین همدان در مسیر پیاده روی تشییع شد.

آستان مقدس شاهزاده حسین (ع) که عمومی بزرگوار امام زمان(عج) هستند در این غروب اربعین میعادگاه کسانی بود که با وجود دوری از کربلای معلی، تمام جان خود را وقف این عشق کرده بودند.

همدان در روزاربعین یکپارچه در سوگ بود اما نه سوگی که از آن یاس برخیزد بلکه سوگی که نویدبخش بیداری، امید و ایستادگی در راه حق و حقیقت است. این پیاده‌روی بار دیگر نشان داد که مکتب حسین (ع) در ایران اسلامی زنده و پویا است و هر سال باشکوه‌تر از سال قبل در جان‌های تشنه حقیقت ریشه می‌دواند.

این مراسم در نهایت با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و دعا برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت پایان یافت و مردم دارالمومنین همدان پس از مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی آماده حضور در تجمع شبانه شدند.