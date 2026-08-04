۵۵۷ تیم بهداشت محیط موکب ها و مراکز تهیه غذا در چذابه را رصد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با ابراز رضایت از هماهنگی تیم‌های بهداشتی اظهار کرد: ۵۵۷ تیم بهداشت محیطی به‌صورت شبانه‌روزی با انجام هشت هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی از موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی، مراکز تهیه و توزیع غذا و محل‌های اسکان، امنیت غذایی و بهداشتی زائران را رصد کردند.

وی افزود: در این میان ۲۱۴ سرویس بهداشتی عمومی به‌عنوان الگوی مطلوب بهداشتی شناسایی و معرفی شدند.

وی در ادامه به اقدامات پیشگیرانه در حوزه آب اشاره کرد و گفت: ۶۷۰ بازرسی از سامانه‌های آبرسانی و ۵۵۰۷ کلرسنجی از آب آشامیدنی انجام شد که حاصل آن کلرزنی هست هزار و ۱۳۱ مترمکعب آب و انجام ۵۶۲ نمونه‌برداری میکروبی برای تضمین کیفیت آب شرب زائران بود. شریفی ادامه داد: ۱۰۷ نمونه‌برداری از مواد غذایی و ۹ هزار و ۳۱۴ سنجش با دستگاه‌های پرتابل در این مدت انجام شد تا هیچ‌گونه مخاطره‌ای سلامت زائران را تهدید نکند.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان آموزش را یکی از ارکان موفقیت این طرح دانست و افزود: هست و ۶۷۸ نفر از خادمان و متصدیان مراکز، آموزش‌های چهره‌به‌چهره و تخصصی دریافت کردند و ۴۹۵ مترمربع از سطوح پرتماس گندزدایی شد. وی در حوزه نظارت و پاسخگویی بیان کرد: ۸۳ مورد شکایت مردمی با دقت پیگیری شد و در یک اقدام ضربتی هشت و ۷۸۳ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه انسانی خارج گردید.

معاون بهداشت استان خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های جهادی همکاران بهداشت محیط تأکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده عزم جدی ما برای حفظ سلامتی زائران حسینی است و تا پایان مراسم نیز این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.