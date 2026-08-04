به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری از توافق برای اجرای پایلوت هیأت امنایی شدن مجموعه‌های تاریخی سعدیه و حافظیه خبر داد و گفت: این تصمیم که از مطالبات چند دهه‌ای فعالان میراث فرهنگی و فرهنگیان استان بوده، در نشست مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور مورد توافق قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات این نشست ادامه داد: مجموعه‌های سعدیه و حافظیه از مهم‌ترین نمادهای هویت فرهنگی ایران و از ارزشمندترین سرمایه‌های تاریخی و گردشگری استان فارس به شمار می‌روند و ارتقای نظام مدیریتی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر، ساماندهی مؤثرتر و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری آنها باشد.

استاندار فارس با بیان اینکه برای اداره اماکن تاریخی و فرهنگی کشور باید ساختار حقوقی متناسبی طراحی و اجرا شود، افزود: فارس آمادگی خود را برای تشکیل و تعیین ساختار هیأت امنای مجموعه‌های سعدیه و حافظیه به عنوان پایلوت کشوری اعلام کرد.

امیری ادامه داد: ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا با حضور شخصیت‌های فرهنگی، متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در آینده نزدیک اعلام خواهد شد تا این الگوی جدید مدیریتی برای دو مجموعه ارزشمند تاریخی شیراز وارد مرحله اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه هیأت امنایی شدن این مجموعه‌ها به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی میراث‌فرهنگی نیست، گفت: این اقدام با هدف استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلب مشارکت نهادهای محلی برای حفاظت، معرفی و ارتقای جایگاه سعدیه و حافظیه انجام می‌شود.

استاندار فارس تصریح کرد: توسعه، بازسازی و ساماندهی اماکن تاریخی و فرهنگی باید متناسب با مقتضیات روز و نیازهای جامعه صورت گیرد، اما در این مسیر اصالت تاریخی آثار، ضوابط تخصصی حفاظت از میراث‌فرهنگی و مسئولیت حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی به طور کامل حفظ خواهد شد و همه اقدامات اجرایی نیز تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

امیری در ادامه با اشاره به محورهای فرهنگی مطرح‌شده در این نشست، گفت: ظرفیت‌های مشترک فرهنگی استان‌های فارس و کرمان و همچنین ضرورت معرفی هرچه بیشتر مفاخر ادبی ایران مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی برنامه‌های مشترک برای بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی تأکید شد.

وی همچنین از بررسی مقدمات برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی مرتبط با سعدی شیرازی خبر داد و افزود: طراحی برنامه‌های جامع شامل همایش‌های تخصصی، نشست‌های علمی و رویدادهای فرهنگی با محوریت معرفی اندیشه و آثار سعدی، از دیگر موضوعات مورد توجه این نشست بود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: استان فارس آمادگی خود را برای برگزاری کنگره علمی - پژوهشی بین‌المللی «سعدی؛ منادی صلح جهانی» همزمان با یادروز این شاعر بلندآوازه در شیراز اعلام کرده است.