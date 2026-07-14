به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی با اشاره به اجرای پروژه باغموزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای در باغ جنت، این طرح را یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی ورزشی شهرداری دانست و بر حفظ فضای سبز و هویت تاریخی این مجموعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پروژه باغموزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال اجراست، گفت: حدود ۷۰ درصد از مساحت این پروژه معادل ۷ هزار مترمربع به محوطهسازی و فضای باغ اختصاص یافته است.
شهردار شیراز افزود: با تغییر چندباره جانمایی پروژه، تلاش شد حتی یک اصله درخت نیز در این بافت تاریخی قطع نشود و اجرای این طرح نهتنها آسیبی به فضای سبز وارد نمیکند، بلکه زمینه توسعه پوشش گیاهی باغ جنت را نیز فراهم خواهد کرد.
اسدی ادامه داد: در قالب این پروژه بیش از ۲۵۰ اصله درخت جدید از گونههایی همچون سرو ناز، نارنج، انار، ارغوان و نخل کاشته خواهد شد تا بر غنای گیاهی و زیبایی این باغ افزوده شود.
طراحی زیرزمینی برای حفظ منظر باغ جنت
شهردار شیراز با اشاره به معماری ویژه باغموزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای گفت: با توجه به قرارگیری این مجموعه در باغ جنت و اهمیت حفظ منظر و ارتفاع باغ، ۵۰ درصد فضای سازهای پروژه بهصورت زیرزمین طراحی شده است.
وی ادامه داد: این پروژه شامل ۶ بلوک اصلی B۱ تا B۶ است که از مهمترین بخشهای آن میتوان به گود زورخانهای محلی و ملی، گالری موزه تخصصی پهلوانی، کافه و شربتخانه با چشمانداز باغ، نگارخانهها، سرویسهای ویژه معلولان و اتاق مادر و کودک اشاره کرد.
میزبانی از مسابقات ملی و بینالمللی زورخانهای در شیراز
اسدی با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد این مجموعه خاطرنشان کرد: این پروژه دارای تنها زورخانه سرپوشیده کشور با تجهیزات ویژه برای استقرار صندلی تماشاگران خواهد بود.
وی ادامه داد: در حالی که بسیاری از زورخانهها دارای سکوی سیمانی با فرشهای بریدهشده هستند، این مجموعه با بهرهگیری از صندلیهای استاندارد امکان میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی را فراهم میکند.
شهردار شیراز تصریح کرد: سقف گود زورخانه ملی در بلوک B۵ نیز با سازه فضاکار و پوسته نورگذر طراحی شده است تا علاوه بر تأمین نور طبیعی، امکان اجرای ویدئو مپینگ و نمایش تصاویر زنده مسابقات برای تماشاگران فراهم شود.
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