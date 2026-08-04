انصارالله: یمن حق حاکمیت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی اعلام کرد که یمن مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل، حق طبیعی مردم این کشور است و این حق، موضوعی برای چانه‌زنی یا پذیرش و رد از سوی طرف‌های خارجی نیست.

وی تأکید کرد: تا زمانی که یمن با ویرانی، محاصره و اشغال مواجه باشد، دشمنان این کشور روی آرامش نخواهند دید.

الفرح همچنین تصریح کرد که آزادی و استقلال، پایه و اساس تحقق ثبات واقعی در یمن است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله در ادامه، عربستان سعودی را مهم‌ترین مانع در مسیر ساخت آینده یمن توصیف کرد و گفت که اصرار ریاض بر حفظ یمن در دایره نفوذ و سلطه خود، مانع تحقق ثبات و پیشرفت این کشور شده است.