  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

انصارالله: یمن حق حاکمیت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

انصارالله: یمن حق حاکمیت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله با تأکید بر اینکه استقلال و حاکمیت ملی یمن حقی غیرقابل مذاکره است، عربستان را مانع اصلی شکل‌گیری آینده‌ای باثبات برای این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در پیامی اعلام کرد که یمن مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل، حق طبیعی مردم این کشور است و این حق، موضوعی برای چانه‌زنی یا پذیرش و رد از سوی طرف‌های خارجی نیست.

وی تأکید کرد: تا زمانی که یمن با ویرانی، محاصره و اشغال مواجه باشد، دشمنان این کشور روی آرامش نخواهند دید.

الفرح همچنین تصریح کرد که آزادی و استقلال، پایه و اساس تحقق ثبات واقعی در یمن است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله در ادامه، عربستان سعودی را مهم‌ترین مانع در مسیر ساخت آینده یمن توصیف کرد و گفت که اصرار ریاض بر حفظ یمن در دایره نفوذ و سلطه خود، مانع تحقق ثبات و پیشرفت این کشور شده است.

کد مطلب 6908507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها