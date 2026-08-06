ائتلاف ضد یمن؛ توطئه صهیونیستی در باب المندب با ابزار سعودی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تصمیم یمن برای اعمال ممنوعیت بر کشتیرانی سعودی در دریای سرخ، وارد سومین هفته خود شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن در اواخر ماه گذشته، اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» را اعلام کرد. معادله ای که احتمالا تا زمان اصرار محاصره یمن توسط رژیم سعودی ادامه داشته باشد و چه بسا تشدید شود.
مسدود بودن باب المندب صرفا علیه کشتی های مرتبط با سعودی است
دادههای میدانی حاکی از موفقیت صنعا در جلوگیری از تردد نفتکشها و کشتیهای تجاری سعودی از منطقه عملیاتی در دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن است. این ممنوعیت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد عربستان به دنبال داشته و به دلیل کاهش صادرات نفت و واردات تجاری ریاض و واکنش شرکتهای حملونقل و مسیرهای اجباری طولانی و پرهزینهای، عربستان را به دردسر انداخته است. این مسئله منجر به افزایش قابل توجه هزینههای حملونقل و بیمه شده و زمان سفر هر کشتی را بین ۳۰ تا ۶۰ روز افزایش داده است که تأثیری محسوس بر زنجیره تأمین دارد.
تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» توسط صنعا، پاسخی مشروع به محاصره یمن توسط عربستان است که از طریق دو مسیر محقق میشود:
الف: هدف قرار دادن کشتیهای سعودی یا مرتبط با آن: در صورت نقض دستور ممنوعیت یمن، این کشتیها با موشکها و پهپادهای مناسب هدف قرار میگیرند.
ب: وادار کردن نفتکشها و کشتیهای تجاری به تغییر مسیر: کشتیها مجبورند مسیر خود را در مسیر «دماغه امید نیک» تغییر دهند. طبق اعلام منابع تخصصی کشتیرانی، نیروهای مسلح یمن در تغییر مسیر بیش از ۱۶ کشتی موفق عمل کردهاند.
نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که «وادار کردن کشتیهای نفتی سعودی به تغییر مسیر در چارچوب تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و نتیجه اعمال دقیق ممنوعیت دریایی بر کشتیهای دشمن سعودی است.» این در حالی است که پایگاههای بینالمللی کشتیرانی نشان میدهند بابالمندب طی دو هفته گذشته شاهد بالاترین میزان تردد کشتیهای غیرسعودی بوده است.
تحریم همه جانبه و معادله «محاصره در برابر محاصره»
صنعا به دنبال تثبیت موازنه قدرت و بازدارندگی نظامی مستقیم با رژیم سعودی است؛ این اقدام نشان دهنده اراده مردمی است که ظلم سعودی ها را طی ۱۲ سال گذشته تجربه کرده اند. صنعا ناچار شده است این معادله را به عنوان یک ضرورت برای مقابله با تلاشهای عربستان جهت تشدید حلقه محاصره با مشارکت آمریکا و انگلیس برای خفه کردن ملت یمن و «سوق دادن آن به سوی فروپاشی» اعمال کند.
المیادین به برجستهترین نمودهای جنگ انسانی و اقتصادی ظالمانه سعودی ها طی ۱۲ سال اخیر علیه مردم یمن اشاره کرده و آن را در موارد زیر برمی شمارد:
۱- تخریب زیرساختهای اقتصادی کشور از طریق بمباران هوایی و جنگ اقتصادی و خسارات مستقیم و غیرمستقیمی که طبق منابع رسمی در صنعا، بیش از یک تریلیون دلار برآورد میشود.
۲- اعمال تدابیر و محدودیتهای ظالمانه بر واردات تجاری: رژیم سعودی اخیراً تدابیر سختگیرانهای بر کالاها اعمال کرده تا با مشارکت در افزایش ۴۰۰ درصدی قیمتها، وضعیت معیشتی شهروندان یمنی را در سایه تجاوز و محاصره، وخیمتر کند.
۳- ادامه ممنوعیت پروازی فرودگاه صنعا: کنترل بر تصمیمات عملیاتی این فرودگاه و تلاش برای قیمومیت بر آن جهت صدور مجوزها و تعیین مقاصد که موجب تعمیق فاجعه انسانی و بهداشتی شده است.
۴- محروم کردن ملت یمن از درآمد فروش ۹۰ میلیون بشکه نفت در سال و همچنین درآمدهای حاصل از ثروتهای گازی بزرگ و آیندهدار یمن که میتوانست صرف پرداخت حقوق ها و ارائه خدمات به شهروندان شود.
۵- محروم کردن ملت یمن از خدمات برق از ایستگاه گازی در مارب.
۶- دخالت آشکار عربستان برای منع دولتهای پیشین یمن از استخراج نفت در استانهای الجوف و المهره.
«ائتلاف دریایی جدید»؛ نقاب سعودی با دستورکار صهیونیستی
نقش کارکردی رژیم سعودی به عنوان «ابزاری در دست صهیونیسم»، محصول دهه های اخیر نیست، بلکه حقیقتی تاریخی است که ثابت میکند رژیم سعودی نه حق همسایگی را رعایت میکند و نه به یمنیها و حاکمیت یمن احترام میگذارد. یمن در حال حاضر خواستار دریافت حقوق خود در منطقه است و برای بازپسگیری آنها معادلات بازدارنده اعمال میکند؛ در مقابل، عربستان با تشویق آشکار آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل «ائتلاف دریایی» علیه یمن است. بهانه این ائتلاف «حفاظت از کشتیرانی بینالمللی» است؛ حال آنکه عملیاتهای یمن، غیر از سعودی ها، هیچ کشور دیگری را تهدید نمیکند و به معنای بستن بابالمندب به روی کشتیرانی بینالمللی نیست.
رسانههای عربی و غربی اخیرا گزارش دادند که عربستان ائتلافی دریایی برای «حفاظت از کشتیرانی بینالمللی» تشکیل داده است، اما حقیقت کاملاً عکس این است. این ایده، یک ایده کاملاً صهیونیستی است که از اواخر سال ۲۰۲۳ مطرح بود و در سال ۲۰۲۶ به پروژهای تبدیل شده که رژیم سعودی به عنوان مدیر اجرایی و ابزاری برای صهیونیسم بین الملل، آن را هدایت میکند.
آنچه این ادعا را تقویت میکند این است که شبکه صهیونیستی «کان» در سال ۲۰۲۳ فاش کرد: «تل آویو به طور رسمی به چندین کشور از جمله انگلیس و ژاپن برای تشکیل یک نیروی دریایی در چارچوب یک ائتلاف بینالمللی جهت تضمین آزادی کشتیها در منطقه بابالمندب درخواست داده است.» این رویکرد نتیجه ناامیدی صهیونیستها از شکست ائتلاف آمریکایی-انگلیسی در تأمین کشتیرانی صهیونیستی و جلوگیری از ادامه عملیاتهای پشتیبانی یمن بود.
شکست؛ سرنوشت ائتلاف ضد یمن
گرچه نشانه های شکست این ائتلاف از هم اکنون آشکار است و مانند ائتلاف های قبلی سرنوشتی جز رسوایی ندارد، صنعا در واکنش به این اقدام به همه کشورهای جهان تأکید میکند که نبرد با ریاض «برای بازپسگیری حقوق انسانی و رفع محاصره ظالمانهای است که ۱۲ سال ادامه دارد.» صنعا هشدار داد که «هرگونه نظامیسازی دریای سرخ، باعث بیثباتی شده و بر کشتیرانیِ ایمن در دریای سرخ و بابالمندب تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
صنعا تأکید کرد که «امنیت تجزیهناپذیر است» و نزدیکترین راه برای تأمین منافع سعودی، در گرو پایان دادن به پرونده تجاوز و رفع کامل محاصره سعودی علیه یمن است.
نظر شما