نشست ۴ جانبه برای بررسی امنیت منطقه برگزار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه کشورهای عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه در پایتخت اردن، امان، گرد هم آمدند. این پنجمین نشست از نوع خود میان این چهار طرف منطقه‌ای بود که به بررسی آخرین تحولات منطقه اختصاص داشت. حاضران بر اهمیت تداوم تلاش‌ها، تشدید هماهنگی‌های مشترک و یکپارچه‌سازی مواضع در قبال مسائل جاری منطقه‌ای تأکید کردند.

این دیدار با حضور «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست وزارتی پیرامون قدس که در امان برگزار شد، صورت گرفت.

وزرای مذکور بر اهمیت هم‌افزایی تلاش‌ها برای تضمین سلامت گذرگاه‌های آبی در «تنگه هرمز» و «باب‌المندب» به عنوان ستون اصلی ثبات اقتصاد جهانی و امنیت تجارت بین‌الملل تأکید کردند تا از این طریق، آزادی دریانوردی در آن‌ها تضمین شده و به حفظ پایداری زنجیره‌های تأمین و بازارهای انرژی کمک شود.

دعوت به بازگشت به تفاهم آمریکا و ایران

آن‌ها بدون اشاره صریح به نقض پیمان های مکرر آمریکا در پی امضای تفاهم با جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازگشت به یادداشت تفاهم امضا شده میان آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن گذشته و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای دستیابی به توافقی پایدار که امنیت و ثبات منطقه‌ای را تقویت کرده و منطقه را از تشدید تنش‌ها و بحران‌های بیشتر دور نگه دارد، تأکید کردند.

در این رایزنی‌ها به راهکارهای توسعه همکاری و هماهنگی میان این چهار کشور در چارچوب «مکانیسم چهارجانبه»، آینده وضعیت امنیتی منطقه و سازوکارهای کاری این مکانیسم برای افزایش کارآمدی آن پرداخته شد.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نشست به «آخرین تحولات منطقه‌ای در سایه تشدید نظامی جاری و تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تنش و برقراری آرامش، به ویژه در ارتباط با وضعیت تنگه هرمز» پرداخته است.

خبرگزاری رسمی عربستان (واس) نیز مدعی شده است که وزرا از تشکیل «ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی» برای تقویت امنیت دریایی، حفاظت از گذرگاه‌های بین‌المللی و مقابله با تهدیداتی که کشتیرانی و تجارت جهانی را هدف قرار می‌دهند، استقبال و قدردانی کردند.