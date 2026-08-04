https://mehrnews.com/x3cKmW ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6908506 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین مشهد- در این فیلم تصاویری از صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6908506 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم مشهد در شام اربعین مراسم جاماندگان اربعین در مشهد -۲ اجتماع شبانه سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب شام اربعین در حرم امام رضا(ع) ارائه خدمات هلالاحمر در مسیر پیادهروی جاماندگان حسینی مشهد برچسبها اربعین 1405 مشهد تجمع مردمی
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