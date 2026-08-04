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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین

صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین

مشهد- در این فیلم تصاویری از صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6908506

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