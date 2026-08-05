۱۲ هزار ماموریت توسط اورژانس آذربایجان غربی انجام شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم‌های فوریت‌های پزشکی استان در تیرماه امسال با اعزام با بیش از ۱۲ هزار ماموریت، به ۱۰هزارو ۳۷۷ مددجو خدمات درمانی ارائه کردند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی افزود: از این تعداد، ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و ۷ هزار و ۲۶۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین ۴۹ هزار و ۷۵۴ تماس با مرکز پیام ۱۱۵ استان برقرار شد که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۱۹ تماس مزاحمت تلفنی و ۶ هزار و ۷۸ مورد تماس غیر اورژانسی بوده است.

رضازاده گغت: همچنین در این مدت، کارشناسان اورژانس در مرکز پیام به یک هزار و ۲۲۹ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان پاسخ دادند.

رضازاده با اشاره به نحوه ارائه خدمات گفت: در این بازه زمانی، یک هزار و ۱۰۴ مأموریت به صورت درمان در محل و ۶ هزار و ۸۳۸ مأموریت نیز منجر به انتقال بیمار به مراکز درمانی شده است. همچنین، ۹۴۸ مأموریت توسط موتورلانس و ۳۵ مأموریت توسط اتوبوس آمبولانس با هدف تقویت پوشش درمانی صورت گرفته است.